Se l'armata dei No euro ci chiede di avere fiducia

DI MAIO, NAZIONALISTA A CORRENTE ALTERNATA

Nonostante i crescenti contrasti, sull’Europa Salvini è affiancato da Luigi Di Maio che pure dice cose terribili, ma a corrente alternata. Il leader pentastellato ha una visione ugualmente nazionalista, ma diversa, e prima di tutto distributiva. La Ue non va bene se non ci lascia distribuire. Sono tutti, i cinque stelle, allievi di Beppe Grillo e di Gianroberto Casaleggio, profeti di un mondo nuovo della democrazia del web e di risorse adeguate per tutti. Solo se i partner Ue obiettano i pentastellati diventano nazionalisti, con toni neoborbonici. I neoborbonici sono quelli che si ritengono maltrattati dalla storia (e anche dalle assicurazioni, adesso) e vogliono cospicui risarcimenti, in contanti. Borghi e il professor Paolo Savona aprono squarci sul futuro. Manca la visione del professor Alberto Bagnai, portato da Salvini al Senato e messo a capo della Commissione Finanze, ma è un super Borghi accademicamente più strutturato, e non è necessario per capire la linea. Basta il bignami. Dobbiamo «avere fiducia». Borghi lo ha detto e ribadito infinite volte: tornare alla moneta nazionale sarebbe la soluzione di quasi tutti i problemi. La Banca d’Italia fornirebbe al Tesoro tutto il necessario, acquistando in massa debito pubblico. Come? Creando moneta. Secondo Borghi questo può essere fatto in abbondanza e senza particolari conseguenze. Naturalmente per poterlo fare, occorrerebbe anche, Borghi lo ricorda sempre, cancellare il “divorzio” Andreatta-Ciampi del 1981 che annullava per Bankitalia l’obbligo di finanziare il Tesoro e le dava piena autonomia. Fu quella, mentre alla Fed americana Paul Volcker spezzava le reni all’inflazione e salvava il dollaro, una mossa in difesa della lira.