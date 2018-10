Fca vuole vendere Magneti Marelli a Kkr

Secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, Fca avrebbe raggiunto un accordo per vendere Magneti Marelli al fondo di private equity Kkr. L'indiscrezione è stata riportata dall'agenzia Bloomberg secondo la quale un annuncio è in programma per domani e la transazione si attesterebbe sui 6,2 miliardi di euro. La notizia è stata rilanciata anche dalla giapponese Nikkei secondo cui la Magneti Marelli verrebbe acquistata da Calsonic Kansei, una società nel passato controllata da Nissan Motor, rilevata nel 2017 proprio dal fondo Kkr.

I DETTAGLI SULLA VENDITA DELLA MAGNETI MARELLI

Il fondo dovrebbe inoltre contribuire a un aumento di capitale per aiutare il finanziamento dell'operazione da parte della sua controllata. L'interesse del fondo per la società italiana di componenti per auto si era palesata già a settembre quando Kkr aveva ottenuto l'esclusiva per trattare l'acquisizione da portare a termine in tempi non lunghi. Di fatto, poi, la trattativa sembrava essersi arenata sullo scoglio del confronto economico. La proposta arrivata inizialmente si aggirava sui 5 miliardi di euro e la Fca aveva fatto sapere di considerare l'offerta troppo bassa e di essere pronta ad aprire il confronto anche con altri acquirenti, andando avanti sulla strada dello spin off e della successiva quotazione. Dalla fusione delle due società di componentistica si crea un gruppo con oltre 17 miliardi di dollari di fatturato annuale e con circa 65 mila lavoratori da Tokyo a Milano. I primi contatti per l'offerta ci sarebbero stati a inizio estate 2018, quando il Ceo Sergio Marchionne era ancora alla guida della società.