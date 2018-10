Come funziona il reddito di cittadinanza

AL VAGLIO UN SISTEMA PER TROVARE LAVORO

A fornire gli altri dettagli della misura, che prevede un assegno di 780 euro con un meccanismo di parametrazioni in base al numero dei componenti di una famiglia, è stata poi Nunzia Catalfo che ha ricordato come saranno obbligatorie 8 ore di volontariato nel comune di Residenza ed è previsto che si debba seguire corsi di formazione. Dei fondi previsti, 10 miliardi, uno sarà destinato alla riforma dei centri per l'impiego. Per ogni cittadino ci sarà un solo sportello di riferimento, così da non chiedere di vagare da un posto all'alto. Ma soprattutto è in costruzione un sistema informativo che unirà molte banche dati: servirà a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Ci si potrà accedere dal computer ma anche dal proprio cellulare, per cercare così dove poter lavorare.