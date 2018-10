Borsa, mercati e spread del 22 ottobre 2018

Apertura in deciso calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna nei primi minuti 289 punti contro i 301 punti della chiusura del 19 ottobre mentre il rendimento del decennale è pari al 3,35%. Per gli analisti la spinta arriva dal mancato declassamento a junk (spazzatura) da parte di Moody's del rating sovrano italiano, che è stato solo tagliato a Baa3 (un gradino sopra) e con outlook oltretutto stabile.

08.31 - LO SPREAD IN CALO DOPO MOODY'S. Apertura in deciso calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna nei primi minuti 289 punti contro i 301 punti della chiusura di venerdì mentre il rendimento del decennale è pari al 3,35%. Per gli analisti la spinta arriva dal mancato declassamento a 'junk' (spazzatura) da parte di Moody's del rating sovrano italiano, che è stato solo tagliato a Baa3 (un gradino sopra) e con outlook oltretutto stabile.

08.28 - RIMBALZA L'ASIA. Le Borse di Asia e Pacifico in rialzo in avvio di settimana sulla scia di ulteriori stimoli all'economia cinese. Un possibilità che contribuisce a compensare le preoccupazioni geopolitiche su Arabia Saudita l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, Italia e Brexit. Volano le Piazze cinesi, in perdita di oltre il 25% da inizio anno, dopo che il presidente Xi Jinping ha rinnovato il "deciso" sostegno a favore del settore privato. Shanghai sale del 4,49% e si porta sui massimi da tre anni, Shenzhen del 4,84%, Hong Kong del 2,2% confermando il passo di venerdì scorso. Rialzo più contenuto per Tokyo (+0,37%) e Seul (+0,29%).

06.52 - LA CINA VOLA. Le Borse cinesi, in perdita di oltre il 25% da inizio anno, volano dopo che il presidente Xi Jinping ha rinnovato il "deciso" sostegno a favore del settore privato, lodando gli sforzi degli imprenditori nella lotta alla povertà: l'indice Composite di Shanghai balza a +4,17%, fino a 2.656,86 punti, mentre quello di Shenzhen si porta ai massimi intraday di 1.326,53 (+4,95%). Xi ha espresso i giudizi in una lettera inviata sabato agli imprenditori che hanno preso parte alla campagna governativa per abbattere la povertà.