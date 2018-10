Come saranno usati i fondi straordinari per le infrastrutture

Da ambienti di governo spiegano questa direzione in una duplice chiave. Da una parte, anche tenendo conto delle prossime elezioni europee, si vogliono aiutare le piccole imprese dell'edilizia, che negli anni della crisi hanno visto oltre 80 mila fallimenti. Dall'altra, c'è un certo scetticismo verso le grandi opere, vuoi perché i giganti del settore (come Condotte finita in commissariamento) sono in condizioni finanziarie molto deboli, vuoi perché l'ultimo codice ha reso più stringenti le procedure per gli appalti e per la progettazione, rendendo pesante una situazione che vede già altissimi tempi medi di cantierizzazione (ci vogliono 15 anni perché partano i lavori).

LA "CONFINDUSTRIA DEL MATTONE" FA BUON VISO A CATTIVO GIOCO

Questo approccio non piace ai giganti del settore, mentre l'Ance, la Confindustria del mattone, fa buon viso a cattivo gioco. Negli ultimi incontri con il titolare delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, i vertici dell'associazione avrebbero avallato l'idea di maxi piani per la manutenzione, ma avrebbero anche chiesto al governo di confermare la programmazione sulle grandi opere. Tradotto, non bloccare infrastrutture strategiche come l'Alta velocità in Val di Susa, il Terzo Valico a Genova, il tunnel del Brennero o la Tap in Puglia. Se il messaggio è arrivato, lo si capirà nelle prossime ore quando il Mit annuncerà se proseguire o modificare il corridoio ferroviario che dal capoluogo ligure deve portare le merci verso l'Europa.