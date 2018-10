La strategia della Commissione Ue sulla manovra italiana

I PARTNER EUROPEI DICONO "NO" AD ALTRA FLESSIBILITÀ

Bruxelles, hanno fatto sapere fonti europee, non avrà altra scelta. Troppe volte ha concesso flessibilità all'Italia, stressando le regole del Patto fino a provocare l'irritazione di molti membri della zona euro. Ora, quegli stessi membri, da Nord a Sud, le chiedono di essere inflessibile e di non concedere più sconti soprattutto a un governo che ha messo apertamente in discussione le regole comuni. Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, assieme al suo ministro delle Finanze, ha ricordato ancora una volta i timori degli altri partner dell'Eurozona: una violazione delle regole, se restasse impunita, spingerebbe altri Paesi a fare altrettanto. Perciò «la Commissione europea deve respingere la manovra» italiana.

NUOVO RIMPALLO FINO A METÀ NOVEMBRE

Jean-Claude Juncker riunirà i commissari a Strasburgo nel palazzo del parlamento europeo intitolato a Winston Churchill. Solitamente i meeting settimanali della Commissione si tengono a Palazzo Berlaymont, ma il cambio di location è imposto dalla seduta dell'Europarlamento che si trova nella città francese per la plenaria. La riunione con ogni probabilità respingerà il Documento programmatico di bilancio, che è già stato giudicato in palese e grave violazione delle regole in ben due lettere, chiedendo di inviarne uno nuovo. A quel punto il governo avrà tempo fino al 13 novembre per soddisfare la richiesta, e la Commissione altre tre settimane per valutare il nuovo documento. Vista l'intransigenza italiana, Bruxelles intende dare un segnale chiaro con una mossa che finora non ha precedenti: la possibilità di rigettare la manovra è stata introdotta nel 2013, ma non è mai stata usata. Così come non è mai stata aperta una procedura per deficit eccessivo. E anche su questo l'Italia rischia di fare da apripista se non correggerà i saldi.