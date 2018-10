Come si ottiene il reddito di cittadinanza

Non sarà necessario presentare una domanda per accedere al reddito di cittadinanza: ecco le ultime novità (qui invece la guida all'erogazione). La viceministra dell'Economia Laura Castelli, che è intervenuta domenica 21 ottobre dal palco dellla manifestazione del Movimento Cinque Stelle a Roma, ha spiegato: «È una misura che cambia il modo di pensare, una rivoluzione culturale per un Paese nel quale non si deve andare a chiedere allo Stato una cortesia - ha detto Laura Castelli - Non sarà il cittadino che dovrà vagare chiedendo "scusa, io ho diritto al reddito?", ma sarà lo Stato a venire da voi e dire voi avete diritto al reddito di cittadinanza. Un nuovo paradigma in cui lo Stato ti prende per mano e ti accompagna, ti ridà dignità».

L'ASSEGNO VARIA A SECONDA DEL QUOZIENTE FAMILIARE

Sarà lo Stato, quindi, a individuare i beneficiari, facendo riferimento quindi ai dati delle dichiarazioni dei redditi e secondo i quozienti familiari. Conta anche la casa di proprietà. I beneficiari, ha spiegato più volte il vicepremier Luigi Di Maio e i leader del Movimento Cinque Stelle, saranno i poveri italiani, una platea di cinque milioni di persone. Un terzo di questi, tuttavia, sono stranieri e potrebbero essere esclusi dalla misura. Per tutti gli altri, la definizione di povertà è data da alcuni parametri quali le dimensioni della città in cui si vive, se ci si trova al nord o al sud, la composizione della famiglia (anziani o bambini a carico, numerosità del nucleo e altro). Esiste sul sito dell'Istat un calcolatore che permette. con pochi parametri, di capire se ci si trova o meno tra i potenziali beneficiari. L'ammontare dell'assegno dovrebbe essere la cifra che permette di superare la soglia di povertà.

OTTO ORE DI VOLONTARIATO OBBLIGATORIE

Nunzia Catalfo, che presiede la commissione Lavoro del Senato, ha poi spiegato che saranno obbligatorie otto ore di volontariato alla settimana nel comune di residenza ed è previsto che si debba seguire corsi di formazione. Ci sarà inoltre l'obbligo di accettare almeno uno tra le prime tre proposte di lavoro che dovrebbero arrivare dai centri per l'impiego, che saranno riformati e rafforzati con un miliardo di investimenti. Le offerte di lavoro, a quanto si apprende, saranno su base geografica. Nel programma dei Cinque Stelle, inoltre, ci sarà un solo sportello di riferimento per ogni cittadino e un sistema digitale che permetterà di accedere ai servizi tramite pc o smartphone.