Banca IMI, la Direzione Affari Legali è team dell’anno Banche e Finanza

La struttura General Counsel di Banca IMI, banca di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, è stata insignita del premio “In House Team dell’Anno” nel settore Banche e Finanza agli Inhousecommunity Awards.

Un importante riconoscimento per il team ottenuto per la vicinanza al business e per l’aver partecipato attivamente in numerose attività per terze parti.