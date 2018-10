Borsa, mercati e spread del 23 ottobre 2018

Giornata nervosa quella del 23 ottobre per Piazza Affari e le altre Borse europee, che risentono del tonfo registrato dai mercati asiatici. In attesa del giudizio della commissione Ue sulla manovra italiana, l'indice Ftse Mib , dopo la chiusura del 22 ottobre a -0,6%, torna a perdere l'1,03%, dopo che nella mattinata aveva in parte recuperato l'avvio in calo (a -1,07%). A Milano crollano Stm (-4,9%), Moncler (-4%) e Leonardo (-2,1%) e ). Tra i bancari male Carige (-4%, Mps (-2%), Banco Bpm (-2,7%) e Unicredit (-1,1% circa). Intesa unica in positivo (+0,5%). Dopo la morte di Gilberto Benetton cala Autogrill (-1,6%) mentre contiene le perdite Atlantia (-0,5%). In territorio negativo anche per i listini del Vecchio continente: Francoforte -2,2% (con Bayern al -8%), maglia nera in Europa, Londra -0,9%, Parigi -1,5%, Madrid (-1,1%).

SPREAD SOPRA I 300 PUNTI BASE

Lo spread tra Btp e Bund torna sopra i 300 punti base, dopo aver passato qualche ora della mattinata intorno a quota a 298. Il rendimento del decennale del Tesoro è sopra il 3,42%.

CROLLO DELLE BORSE ASIATICHE

Seduta da dimenticare per le Borse asiatiche, con la maggior parte degli indici in calo di oltre il 2%. Tokyo ha perso il 2,67%, Sydney l'1,05%, mentre, Hong Kong è arretrata del 3%, Seul del 2,9%, Shanghai e Shenzhen del 2,1%. Evaporano i rialzi della seduta precedente, la migliore degli ultimi due anni, in parallelo all'andamento dei future su Wall Street, in calo di oltre l'1%. Anche il rimbalzo delle Borse cinesi si è fermato: l'indice Composite di Shanghai ritorna sul trend ribassista e perde il 2,26%, a 2.594,82 punti, mentre quello di Shenzhen cede l'1,92%, a quota 1.300,29. Lo yuan cede 102 punti base sul dollaro dopo che la Banca centrale cinese ha fissato la parità bilaterale a 6,9338: a ridosso della chiusura dei listini azionari, il renminbi fa segnare uno spot rate di 6,9399 (-0,07%). L'indice Msci per l'area Asia-Pacifico ha ritoccato i minimi dal maggio 2017 e si muove sul crinale dell' 'Orso'. Per il mercato azionario globale, misurato dall'indice Msci World Index si tratta del peggior mese dall'agosto del 2015 mentre il forte calo dei future su Wall Street e sull'Europa lascia prevedere che il sell-off possa contagiare tutti i mercati azionari. I mercati restano sotto pressione per il rallentamento dell'economia cinese, cresciuta al ritmo più basso dal 2009, per le tensioni commerciali scatenate da Donald Trump e per i tanti focolai di crisi attorno al globo, dal budget dell'Italia alla all'uccisione del giornalista saudita Khashoggi, alle fragilità dei mercati emergenti come Turchia e Argentina.