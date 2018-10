Prismi, dopo il boom di ricavi punta a cavalcare la digitalizzazione dell’Italia

RISULTATI POSITIVI DALL’E-COMMERCE.

Il cavallo di battaglia è ancora la Seo: un servizio fondamentale per chi ha un’attività e desidera apparire ai primi posti nelle ricerche su Google. Ma anche il settore dell’e-commerce sta dando soddisfazioni: «I nostri clienti riescono a ottenere numeri alti a fronte di costi interessanti. Faccio un esempio: una piccola azienda vitivinicola, con i nostri servizi, è in grado di farsi conoscere nel mondo. Mentre una volta era necessario fare grandi volumi per poter sostenere i costi».

I NUOVI PROGETTI.

Prismi ha chiuso di recente l’accordo per una collaborazione strategica con Assonauto, associazione nazionale dei rivenditori di auto. «Creeremo un prodotto specifico per la categoria dei rivenditori auto», continua Firpo, «il mercato dei prodotti personalizzati per noi è una grande opportunità». E ha lanciato Aimintoo, una piattaforma innovativa che aiuta il negoziante a raccogliere i contatti dei propri clienti ed a trasformarli in maggiori vendite grazie alla possibilità, anche in automatico, di stimolarli attraverso promozioni, programmi fedeltà e coupon inviati via app, mail, social, sms.

LA PRISMI DEL FUTURO.

Per il futuro l’azienda emiliana punta a crescere di dimensioni, puntando in primo luogo sulla qualità: «Vogliamo contraddistinguerci per una fortissima presenza sul territorio. Essere vicini al cliente aiuta molto a fidelizzarlo. Abbiamo l’intenzione di diventare una grande azienda attraverso servizi di qualità, per questo puntiamo alla certificazione dei nostri processi. Vogliamo dare certezze al cliente e dare risposte rapide».