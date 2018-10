Borsa, mercati e spread del 24 ottobre 2018

Dopo la bocciatura della manovra da parte dell'Ue c'è il rischio di una giornata complessa sui listini italiani. Piazza Affari ha aperto in leggero rialzo in crescita dello 0,4%. Anche lo spread mostra qualche segnale, in leggero calo rispetto ai 318 punti della chiusura del 23 ottobre. Timore anche per le piazze europee dopo la notizia del crollo degli utili per Deutsche Bank. Borse asiatiche in negativo tranne la piazza giapponese.

LO SPREAD APRE STABILE A 315 PUNTI

Lo spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni ha aperto stabile a 315,6 punti dopo i 318 della chiusura di ieri. Il rendimento è al 3,56%.

LE BORSE ASIATICHE CHIUDONO CONTRASTATE

Borse asiatiche contrastate in attesa di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali. Gli investitori guardano anche all'evolversi della situazione circa le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Tokyo (+0,37%) archivia la seduta in rialzo. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 112,50, mentre avanza sulla moneta unica, assestandosi poco sotto quota 129. A contrattazioni ancora aperte in calo Hong Kong (-0,30%), Shanghai (+0,1%), Shenzhen (-0,5%), Seul (-0,4%) e Mumbai (+0,4%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati relativi all'indice Pmi manifatturiero e dei servizi preliminari per l'eurozona, Francia e Germania e Usa. Per l'Italia attesi dati sulla bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti attesa per i dati sulle scorte settimanali di petrolio, e le vendite di nuove abitazioni.