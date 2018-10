Come funziona il condono fiscale e quanto si risparmia

Secondo il Consiglio nazionale dei commercialisti, il condono previsto nel decreto fiscale all'articolo 9 che prevede un pagamento al 20% per chi fa emergere redditi che non aveva dichiarato precedentemente farà risparmiare mediamente tra i 9 mila e i 12 mila euro l'anno rispetto a chi paga quanto dovuto nei tempi previsti. Si tratta, insomma, dei risparmi che è possibile ottenere rispetto a quello che si sarebbe pagato dichiarando fin dal principio l'intero reddito oppure utilizzando lo strumento della dichiarazione integrativa "ordinaria" che non prevede alcuno sconto sulle imposte dovute. Stiamo parlando di risparmi medi che però possono arrivare a quadruplicarsi, secondo il Consiglio nazionale dei commercialisti, nel caso in cui le integrazioni vengano fatte per tutti e quattro gli anni di imposta potenzialmente interessati, dal 2013 al 2016, senza contare l'ulteriore vantaggio dell'azzeramento delle sanzioni amministrative che, con la dichiarazione integrativa "ordinaria", sarebbero risultate comunque dovute.

COME SONO CALCOLATI I RISPARMI

I risultati emergono dal raffronto, in corrispondenza dei diversi livelli di reddito, tra quanto sarebbe stato pagato per Irpef, addizionali regionali e comunali, Irap e contributi previdenziali in caso di reddito dichiarato sin dal principio "per intero" e di reddito dichiarato solo in parte e poi integrato con la dichiarazione integrativa "speciale" messa a punto nel decreto fiscale. Il caso del risparmio più consistente (11.978 euro in un anno e 47.910 per quattro anni) emerge dalla simulazione su un reddito di 100.000 euro da dichiarare, di cui ne siano stati dichiarati 70.000 euro e si fa l'integrativa per 30.000 euro.«Abbiamo elaborato alcuni esempi che applicano il limite complessivo dei 100 mila euro considerando una volta sola lo stesso presupposto imponibile che viene fatto emergere per più imposte diverse», afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani. «Sarebbe infatti altamente irrazionale, prima ancora che ulteriormente restrittiva, l'applicazione del limite nel senso di moltiplicare un medesimo presupposto per il numero di ambiti impositivi per cui rileva contestualmente. Sul punto - conclude - sarebbe comunque auspicabile un miglioramento del testo durante l'iter parlamentare per renderlo più chiaro».

I LIMITI DEL DECRETO: PIÙ 30% E MASSIMO 100 MILA EURO

Secondo l'ultima versione del decreto fiscale (qui tutte le novità) approvato dopo le polemiche sulla cosiddetta "manina", chi confessa al fisco redditi non dichiarati non potrà più scudare reati come il riciclaggio o l'autoriciclaggio, e non avrà condonate le imposte che si versano sugli immobili e sui capitali detenuti all'estero. La sanatoria non è accessibile a chi non ha presenato alcuna dichiarazione, cioè agli evasori totali, e inoltre permette di condonare solo un più 30% di redditi rispetto alla prima dichiarazione e con un tetto complessivo di 100 mila euro l'anno. Per chi ha dichiarato meno di 100 mila euro, si può comunque condonare fino a 30 mila euro di imponibile. In tutti questi casi, si paga una tassa forfettaria del 20%.