Le voci dei lavoratori della Hag a rischio licenziamento

La maggior parte dei dipendenti alla Hag di Andezeno sembra non crederci, sperano ancora che arrivi qualcuno a dirgli che si tratta di uno scherzo. Da queste parti nessuno avrebbe lontanamente immaginato di dover stare fuori dai cancelli a parlare di licenziamenti. Le parole di Roberto Serato, 41 anni e dal 2005 addetto alla torrefazione, provocano segni di assenso tra i compagni di lavoro: «Eravamo un’isola felice. Le persone ambivano a entrare in questa fabbrica. Ricordo ancora che quando mi hanno chiamato nel 2005 ho pensato di essere a posto. Mi dicevo: con questo arrivo alla pensione». Al presidio gli sfoghi dei singoli diventano in pochi minuti una piccola assemblea: tutti vogliono parlare, spiegare, raccontare per provare a orientarsi in una situazione che ritengono assurda. Andrea Maron, da 15 anni manutentore per la parte elettrica, prende la parola: «Quest’estate abbiamo addirittura assunto degli stagionali per poter fare le ferie, ad agosto abbiamo chiuso solo una settimana». Serato ribadisce: «Il piano di produzione per la settimana prevede 480 tonnellate di caffè su tre turni, 6 giorni su 7. Abbiamo i magazzini pieni di prodotto finito pronto per l’imballaggio».

«VENTI ANNI FA ERAVAMO IN 130 A LAVORARE»

Ripensando agli ultimi mesi adesso alcuni leggono i ritardi nell’arrivo dei materiali ed episodiche consegne sbagliate come un segnale che non era da sottovalutare. «E se ci avessero messo nella condizione di lavorare peggio per poi dirci che stiamo lavorando peggio di altri stabilimenti in Europa?», è la chiosa, amara e un po’ complottista, alla quale nessuno sotto al gazebo reagisce smentendo categoricamente. Giovanni Bisson è tra i dipendenti più longevi, da 27 anni lavora nel reparto torrefazione. È seduto in un angolo, ha preferito rimanere taciturno mentre gli altri si sfogavano. Quasi a freddo dice: «Venti anni fa qua eravamo in 130 a lavorare. Quando è arrivata la Kraft (nel 1992, ndr) abbiamo iniziato a ridurre. Non penso che sia per l’automazione delle linee, già quando sono entrato noi della torrefazione facevamo quasi tutto con il computer. Siamo sempre stati in attivo, se nemmeno una fabbrica come la nostra può continuare a lavorare che succederà?». I prossimi passi della mobilitazione li mette in fila Angelo Moro, rsu che arriva dalla Flai Cgil: «Dobbiamo andare in audizione al Consiglio regionale e organizzare il presidio durante il tavolo tra azienda e sindacati all’Unione Industriale di Torino».

IL NIET DELLO «SPAGNOLO»

Martedì 2 ottobre è stata di nuovo una giornata di sciopero, dalle 10 alle 16 nessuno si è presentato ai cancelli. I lavoratori di Andezeno erano ancora quasi tutti sotto la sede Consiglio regionale in via Alfieri a Torino e distribuivano tazzine di caffè Hag ai passanti. «Nessuno ci dice niente», aveva protestato Giorgio Giannese al presidio di venerdì: «L’altra mattina lo ‘spagnolo’ è arrivato alle 6,30 e poi è andato via senza farsi vedere». Lo «spagnolo» è David Torrent il dirigente plant manager che segue il sito produttivo di Andezeno e quello di Mollet del Vallès di Barcellona. L’incontro del pomeriggio all’Unione Industriale di via Fanti ha confermato i timori dei lavoratori. Né lo «spagnolo» né altri dirigenti dell’azienda hanno aggiunto qualcosa al già noto: veniva ribadita l’indisponibilità a qualunque trattativa e la conferma dell’avvio della procedura per i 57 licenziamenti.

LE COMMESSE CHE NON VANNO ALL'ITALIA

Dopo aver disertato l’incontro convocato dall’assessora regionale al Lavoro Gianna Pentenero, lunedì 22 ottobre la Jde si è presentata al ministero dello Sviluppo economico per ribadire la linea dura. Nel frattempo, con una notizia che suona come beffa per i lavoratori torinesi, l’8 ottobre l’azienda ha chiuso a Trieste un accordo per la produzione e la distribuzione della capsule di alluminio a marchio Illy. Un commessa che negli uffici Amsterdam non pensano di onorare con il lavoro dello stabilimento italiano. Così come i marchi Hag e Spledid che continueranno a essere commercializzati anche in Italia senza però far uscire nemmeno una tazzina dalle linee di Andezeno. Il prossimo anno saranno passati 50 anni da quando il primo chicco verde del caffè Splendid venne tostato tra il paesaggio delle colline torinesi. Chi ci sarà a soffiare sulle candeline al compleanno di mezzo secolo?