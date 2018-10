Perché la patrimoniale è una via proibita per la politica

C'è innanzitutto una questione di efficacia: «Difficilmente», fa notare Daveri, «i risparmiatori si fanno mettere il sale sulla coda», ovvero è facile che si muovano per tempo per evitare di essere "tosati". «Se il problema è voler aggredire la grande evasione fiscale italiana, ed è un obiettivo meritorio, ci sono strumenti meno rozzi e più efficaci, come l'utilizzo dei database digitali che ci permettono oggi di incrociare dati prima non disponibili. Certo, ammesso che lo si voglia fare». I risparmiatori, per dirla con Luigi Einaudi, hanno cuore di coniglio (pochi rischi) e gambe di lepre (fuggono veloci).

IL PRECEDENTE DI AMATO SUI CONTI CORRENTI

In secondo luogo c'è un problema di equità: sono le persone più ricche e benestanti, insieme agli evasori totali, ad avere più spesso i risparmi all'estero. A essere colpiti sarebbero, insomma, i piccoli risparmiatori. Legato a questi due temi, c'è poi un problema di consenso. L'Italia ha già avuto una patrimoniale sotto forma di prelievo forzoso dai conti correnti nel 1992: fu deciso nottetempo dal governo Amato per fronteggiare gli attacchi speculativi contro la lira e, significativamente, fu deciso da un governo tecnico. «Ma anche la tassazione sulla casa decisa dal governo Monti (l'Imu, ndr) fu, per certi versi, una patrimoniale» e anche in quel caso fu un esecutivo tecnico a decidere (quelli politici la cancellarono subito dopo). Difficilmente gli elettori perdonano una misura del genere.

LA SFIDUCIA NEI CONFRONTI DELLO STATO

L'ultima questione, in curioso parallelismo con il condono, è la questione della fiducia degli investitori: «Così come non sono credibili le dichiarazioni dei politici per cui il condono è sempre l'ultimo e dopo non ce ne saranno più», sottolinea Daveri, «lo stesso vale per la patrimoniale: quando un risparmiatore viene colpito, non è più disposto a dare fiducia allo Stato che già una volta ha tagliato i suoi risparmi». Motivo per cui la patrimoniale può avere, tra gli altri rischi, quello di allontanare soldi dall'Italia per una accresciuta sfiducia nei confronti dello Stato. Per il condono, come si è visto, questa non è stata una ragione sufficiente perché il governo Conte si astenesse. Questa volta, però, potrebbe essere decisivo il tema dell'impopolarità.