Trump e le conseguenze dell'isolazionismo

Le somme le potremo tirare per davvero solo fra qualche anno, nel frattempo possiamo provare a stimare qualche possibile evoluzione del ciclo economico mondiale e qualche possibile risvolto geopolitico. Per il ciclo economico l’attenzione è tutta concentrata sugli Usa per il 2019: esaurita la spinta dovuta alla repatriation (che ha permesso il ritorno in America di quasi 3 mila miliardi di dollari) e mancando la spinta incrementale dei tagli fiscali introdotti quest’anno si teme che la crescita americana possa perdere vigore. Non a caso il presidente Trump chiede alla Federal Reserve un atteggiamento più accomodante contro ogni logica macroprudenziale: servono di continuo nuovi stimoli per tenere su di giri un’economia che si è fatta forza per anni del ruolo di perno della crescita mondiale e che invece oggi vede nelle altre nazioni dei rivali e invece di amici vede al massimo dei non-nemici. Comunque agisca la Federal Reserve, Trump ha promesso lunedì 29 ottobre di lanciare prima delle imminenti elezioni di midterm un nuovo piano di spinta fiscale per la classe media. Possiamo solo fantasticare di cosa si tratti, un’ipotesi potrebbe essere quella di tagli fiscali (per esempio riduzioni Iva) per l’acquisto di beni americani, anche se poi non è chiaro se un paio di scarpe Nike sia davvero un prodotto americano o se un’auto Bmw costruita negli Usa sia un bene straniero. È chiaro che un impatto sull’opinione pubblica (e dunque un impatto elettorale) ci sarebbe, ma andrebbe considerato anche l’impatto economico di lungo termine di questa ossessione per l’isolazionismo.

IL CONTO GEOPOLITICO DELL'ISOLAZIONISMO

Negli ultimi sei mesi lo yuan cinese si è svalutato di quasi il 10% verso il dollaro, in un movimento che compensa in buona parte l’impatto dei dazi finora annunciati, nel frattempo la comunità internazionale si pone domande a ritmo crescente: l’Iran ha abbandonato il dollaro come moneta di riferimento per gli scambi internazionali, preferendo appoggiarsi all’euro, Russia e Cina hanno stretto accordi per iniziare a effettuare scambi tra loro regolandosi con le rispettive valute nazionali e la stessa Europa, per voce di Jean-Claude Juncker, si domanda che senso abbia pagare in dollari l’80% delle forniture energetiche comprate dai paesi del Vecchio continente quando solo il 2% di questa proviene dagli Usa. La centralità del dollaro ha avuto un ruolo essenziale nel fare degli Usa l’economia guida del mondo, così come nel rendere il Treasury il titolo di Stato realmente privo di rischio, e dunque il bene rifugio dove correre a ogni scossone dell’economia globale. Chiudersi dietro mura più o meno reali e spingere il resto del mondo, alleati e rivali, a riorganizzarsi tra loro può anche avere un tornaconto a breve, ma rischia di generare un conto geopolitico molto pesante da pagare nel futuro.

LA SCELTA CORAGGIOSA DI CARTER

A nessun presidente piacciono i rialzi dei tassi, ma invece di insistere con le ingerenze sulla Federal Reserve, cercando di limitarne l’indipendenza, si prenda esempio da Jimmy Carter che nominando Paul Volcker si sentì dire: «Signor presidente, io penso che l’economia necessiti di un intervento decisamente impopolare e preferirei evitare di prendermi l’incarico di guidare la Fed se la Casa Bianca intenderà interferire, perché io intendo introdurre manovre monetarie restrittive». E rispose: «A me serve qualcuno che si occupi dell’economia, lasci a me la politica». Jimmy Carter non fu rieletto per un secondo mandato, ma il risanamento prodotto da Volcker riflette i suoi benefici tutt’ora. È per questa coraggiosa scelta che ho piacere di ricordarlo, non - come sostiene qualche malizioso - perché nel 1969, quando concorreva per la carica di governatore della Georgia, Carter disse di aver avvistato un Ufo.