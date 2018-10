La Bce mantiene i tassi invariati

La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati, come era previsto: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La decisione è in linea con le attese del mercato. La Bce conferma che il Qe proseguirà fino a dicembre e al ritmo di acquisti di 15 miliardi mensili, e «anticipa che in seguito, se i dati più recenti confermeranno le prospettive di inflazione a medio termine, gli acquisti netti giungeranno a termine» afferma l'Eurotower aggiungendo che «intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo e finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario». I tassi invece rimarranno «su livelli pari a quelli attuali almeno fino all'estate del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine».

ATTESA PER LE PAROLE DI DRAGHI

Nel pomeriggio è attesa la conferenza stampa del numero uno della Bce Mario Draghi, attesa per conoscere meglio gli orientamenti dell'istituto nell'ultimo anno in cui vi sarà allla guida l'economista italiano. Già nei giorni scorsi, in diverse occasioni, Draghi ha chiarito che la Bce non interverrà con acquisti di titoli straordinari per garantire i governi. In particolare lo scorso 13 settembre Draghi aveva dichiarato: «Il mandato della Bce non è assicurare che i deficit dei governi siano finanziati in qualsiasi condizione». Un mese dopo, il 12 ottobre, aveva detto che il rispetto del Patto di stabilità è fondamentale «nei Paesi in cui il debito pubblico è elevato per salvaguardare posizioni fiscali sane». Positivo in mattinata l'andamento delle Borse: qui la diretta.