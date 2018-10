Cosa ha detto Draghi dopo la riunione della Bce

«Non vediamo nessun rischio», ha risposto Draghi alla domanda se la Bce rischia di finire in una situazione in cui prevalgano le esigenze di bilancio dell'Italia piuttosto che quelle di politica monetaria. «Finanziare i deficit non è nel nostro mandato», ha ribadito Draghi, «abbiamo l'Omt come strumento specifico, per il resto siamo in un regime di dominanza monetaria, non di bilancio».

TASSI LASCIATI INVARIATI

La Bce ha lasciato i tassi d'interesse invariati, come era previsto: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La decisione è in linea con le attese del mercato. Draghi ha confermato che il Qe proseguirà fino a dicembre e al ritmo di acquisti di 15 miliardi mensili, e «anticipa che in seguito, se i dati più recenti confermeranno le prospettive di inflazione a medio termine, gli acquisti netti giungeranno a termine» afferma l'Eurotower aggiungendo che «intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo e finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario».