Gli obiettivi di Emanuele Orsini, Mr Salone del Mobile

Emanuele Orsini è, nella vita associativa di Confindustria, il presidente di Federlegno Arredo e rappresenta 79 mila aziende che portano a casa 42 miliardi di fatturato annuo, il 5% dell’industria nazionale. È il primo presidente proveniente dall’area Legno dopo 35 anni di prevalenza di quella dell’Arredo e per ottenere tale risultato Orsini ha girato l’Italia in lungo e in largo per tener fede al suo motto di «ascolto, dialogo e territorio», la piattaforma che l’ha portato al timone di uno dei settori che - con moda, tecnologie e alimentare - più caratterizza il made in Italy. E appena insediato ha cambiato musica, ha messo le mani nella macchina organizzativa della Federazione per portarla subito - da uomo che vive e lavora nella Motor Valley emiliana - a 200 all’ora. Ha creato tre unità di business con personale di prima qualità e le ha affidate a tre colleghi imprenditori: il Salone del Mobile propriamente detto a Claudio Luti, patron di Kartell; i Servizi a Stefano Bordone, a capo di Kundalini e il MADE Expo (la fiera di architettura) a Massimo Buccilli, ceo di Velux.

UN OCCHIO DI RIGUARDO AI PICCOLI

Obiettivo immediato: mezzo milione di addetti ai lavori da tutto il mondo per il Salone 2019, migliorando lo storico record di 434 mila presenze dell’anno scorso. Quest’anno i temi portanti sono la luce e l’ufficio, sui quali si stanno esercitando i migliori designer e architetti del mondo. Obiettivo di medio termine: prendere per mano i piccoli e farli crescere portandoli a ridosso dei big che rappresentano il legno e l’arredo italiano nel mondo. E per raggiungerlo sta anche consolidando e rinnovando il presidio delle istituzioni culturali italiane che fanno la differenza per il successo del made in Italy: è appena entrato con una quota significativa nella Triennale di Milano per specializzarla sempre di più sul grande design a supporto delle imprese del settore.

L'IMPEGNO IN SISTEM COSTRUZIONI

Quando non è sugli aerei intercontinentali o a tirare le fila della “Federazione collegiale” di Federlegno Arredo, Emanuele Orsini è tra Modena e Sassuolo a occuparsi della sua Sistem Costruzioni, specializzata in strutture in legno lamellare e massiccio. Nel corso di quasi 30 anni è stato l’artefice del passaggio da azienda di carpenteria a holding che detiene, oltre alla storica impresa di famiglia, le quote di altre 12 società. Un’industria che produce sistemi su misura, dai grandi palazzetti dello sport alle case, superando i concetti di modulo e di standard, con numerosi progetti per la comunità e il social housing. Tra i progetti spiccano la ricostruzione di numerosi edifici dell’area colpita dai terremoti in Abruzzo e in Emilia-Romagna, oltre alla realizzazione di infrastrutture e padiglioni in Expo 2015. Non parlategli di tempo libero: fuori dal lavoro è tutto per la moglie Claudia e per i figli Valentina (16 anni), Vittorio (8) e Celeste (5), perché non si diventa mister Salone del Mobile senza passione associativa e senza sacrificare tempo, energie e intuizioni al successo di un’impresa collettiva quale è una grande Federazione associativa, dove mettersi a servizio dei colleghi non è una frase fatta e dove bisogna fare non bene, ma benissimo affinché ti riconoscano almeno il minimo sindacale dell’impegno e dei risultati che proprio non si possono negare. Ma Emanuele Orsini ha scorza dura e idee chiare dietro il sorriso gentile. E ho idea che Mister Salone non si fermerà a Milano.