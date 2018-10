Cosa succede in Fca tre mesi dopo Marchionne

Per una curiosa coincidenza, proprio negli stessi giorni in cui cadono i primi tre mesi dalla morte del Ceo di Fca Sergio Marchionne, l'Italia e il governo Conte devono fare i conti con l'eredità lasciata dal manager italo-canadese nel nostro Paese e non si annunciano buone notizie per i lavoratori. Sergio Marchionne è morto a Ginevra il 25 luglio. Tre mesi e un giorno dopo, il 26 ottobre, a Roma è convocato allo Sviluppo economico il tavolo per gli ammortizzatori sociali a Pomigliano. Il 29 è previsto un nuovo incontro (manca solo la convocazione ufficiale) tra i manager di Magneti Marelli e i sindacati. Il giorno dopo, infine, il 30 ottobre, mentre a Londra verrà presentata agli analisti la trimestrale di Fca, a Roma il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha convocato i rappresentanti dei lavoratori per parlare del futuro dell'automotive in Italia.

GLI OPERAI ITALIANI SENZA AUTO DA PRODURRE

Sarà in quell'occasione che Fca farà planare su Roma qualche indicazione in più sui modelli che dovrebbero rilanciare gli stabilimenti italiani? In molti se lo augurano perché la situazione sta diventando drammatica: a Pomigliano, dove la cassa integrazione copre 2.000 esuberi teorici per 4.600 lavoratori, lo stabilimento è chiuso dal 22 al 31 ottobre. Cassa integrazione anche alle presse di Mirafiori per cinque giorni a novembre (dopo le 10 di ottobre e i fermi nel vicino stabilimento di Grugliasco) e all'Alfa di Cassino per 4 mila lavoratori dal 25 ottobre al 3 novembre. E se Pomigliano è lo stabilimento dove la situazione è più preoccupante, come vedremo, i fermi al polo torinese e a Cassino, dove si produce per i marchi "forti" del gruppo - Alfa Romeo e Maserati -, dicono che qualcosa non sta andando come dovrebbe.