Fca convoca i sindacati per il 29 novembre

L'INCONTRO PER POMIGLIANO IL 26 OTTOBRE

Potrebbe quindi essere il 29 novembre la data in cui finalmente si conosceranno i modelli assegnati ad ogni fabbrica, a meno che l'azienda non lasci trapelare qualcosa già in occasione della presentazione della trimestrale il prossimo 30 ottobre, data in cui a Roma i sindacati dell'automotive italiano incontreranno il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio per fare il punto sulla situazione dell'Italia, anche alla luce della recente cessione di Magneti Marelli. Tra gli stabilimenti più in difficoltà c'è quello campano di Pomigliano dove ci sono duemila lavoratori in esubero teorico: le difficoltà di vendita della Panda rendono critica la situazione in attesa di conoscere i nuovi modelli assegnati, per cui bisognerà alliestire nuove linee di produzione. Un incontro a Roma per fare il punto sugli ammortizzatori sociali è programmato per il 26 ottobre.

UNA PIATTAFORMA PER IL NUOVO CONTRATTO

Le segreterie nazionali di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr hanno convocato per lunedì 5 novembre a Roma, tutti i rappresentanti sindacali degli stabilimenti italiani di Fca, Cmh Industrial e Ferrari, per la presentazione della piattaforma unitaria con le richieste per il rinnovo del contratto collettivo in scadenza il prossimo 31 dicembre 2018. Dopo l'assemblea, a cui parteciperanno anche i segretari nazionali e generali delle organizzazioni sindacali, si procederà l'8 e il 9 novembre alla votazione delle Rsa di tutti gli stabilimenti.