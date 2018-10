Il fondo sovrano russo non può salvare l'Italia

PER PUTIN E TRUMP SOLO VANTAGGI DALLA FINE DELL'UE

Oh, come sarebbe felice Matteo Salvini potendo tornare da Mosca, così come nel 1947 Alcide De Gasperi tornò dagli Stati Uniti, dicendo che abbiamo un grande amico che ci aiuta! Solo che allora l’amico era ricco, l’Europa distrutta, l’Urss di Stalin non aveva smobilitato un solo battaglione mentre l’Us Army aveva in Europa una sola divisione in assetto di guerra, e Washington preparava il Piano Marshall. La Russia, come sempre fin dai tempi degli zar, è forte solo in industria bellica, per il resto è la 15esima potenza manifatturiera del mondo mentre noi siamo la settima e più che aiuti può darci “buoni consigli”. Per esempio lasciare la Ue, che vede - e comprensibilmente dal suo punto di vista - come una spina nel fianco. Così come Donald Trump vuole disfarsi dell'Unione per commerciare “one to one” con i singoli Paesi europei (bello eh, per il gigante americano!), Putin vuole un’Europa delle piccole patrie, senza nulla di sovranazionale, che tratti con Mosca e metta la sua tecnologia in armonia con gli interessi russi: far fare agli altri, in patria o fuori, quello che l’industria manifatturiera russa non riesce a fare. Politicamente deboli, militarmente nulli, i vicini europei sono i candidati ideali.