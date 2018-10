Cosa dice il Rapporto Inps su pensioni e lavoratori

NEI PRIMI 9 MESI DEL 2018 CALANO LE NUOVE PENSIONI

L'Inps ha poi evidenziato un calo significativo per le nuove pensioni Inps erogate nei primi nove mesi del 2018: tra gennaio e settembre - si legge nel Monitoraggio sui flussi di pensionamento - soprattutto a causa dell'aumento dell'età per la pensione di vecchiaia delle donne e per gli assegni sociali scattato nel 2018 (da 65 anni e sette mesi a 66 anni e sette mesi) le nuove pensioni sono state 349.621 a fronte delle 454.534 liquidate nei primi nove mesi del 2017. Si è registrato un crollo soprattutto nei nuovi assegni sociali passati da 57.758 a 13.168 (-77%)

LE DONNE PERCEPISCONO IL 28% IN MENO DEGLI UOMINI

Anche in ambito previdenziale si registra un gap di genere. Sebbene le donne rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 52,5%), gli uomini percepiscono il 55,8% dei redditi pensionistici: l'importo medio dei trattamenti percepiti dalle donne è inferiore rispetto a quello degli uomini del 28% (15.078 contro 20.986 euro).

DUE MILIONI DI PENSIONATI A MENO DI 500 EURO AL MESE

Non solo. Dal rapporto Inps Prestazioni pensionistiche e beneficiari emerge che i pensionati con un assegno inferiore ai 1000 euro al mese sono 6 milioni (il 37,5% del totale) e tra questi oltre il 64% (3,85 milioni) è rappresentato da donne. Tra le donne pensionate il 45,9% ha meno di 1.000 euro al mese. Le persone che possono contare su oltre 5 mila euro lordi al mese sono 266.180 (l'1,7% dei pensionati) in stragrande maggioranza (80,8%) uomini. Tra i 2 milioni di pensionati con assegni inferiori ai 500 euro, 1,14 milioni sono donne. In pratica 6 milioni di pensionati che hanno un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese hanno complessivamente il 14,5% dell'importo pensionistico erogato, meno della cifra complessiva che ricevono i 711 mila pensionati della fascia più "ricca" che hanno più di 3.500 euro al mese (15,2% dell'importo complessivo). I pensionati che percepiscono più di 2.000 euro lordi al mese sono il 23,3% del totale. Naturalmente se si guarda alle singole pensioni gli importi cambiano. Il 63,4% degli assegni è inferiore a 1.000 euro (oltre 14,5 milioni di prestazioni su quasi 23 milioni) mentre sono 231.000 gli assegni singoli che valgono più di 5.000 euro al mese (lo 0,9% del totale).

I NUMERI DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI

Nel 2017 il numero di lavoratori parasubordinati contribuenti è stato pari a 1.255.653 sostanzialmente stabile rispetto al 2016 (1.251.907) dopo tre anni di cali significativi (-37,4% dal 2013 al 2016). Lo si legge nell'Osservatorio dell'Inps sui lavoratori parasubordinati che spiega come i professionisti (337.899) continuino a presentare un trend di crescita per ciascun anno (+12,1% dal 2013 al 2017). I collaboratori nel 2017 restano stabili a 917.754. Le variazioni degli ultimi anni sono da legare, oltre che a dinamiche del mercato del lavoro, anche a interventi legislativi. Innanzitutto la riforma Fornero (legge 92/2012) che è intervenuta in senso restrittivo sulle collaborazioni a progetto, e successivamente il Jobs Act (81/2015) che ha regolamentato «la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Tali disposizioni, sottolinea l'Inps, hanno comportato una rilevante "stretta" sulle collaborazioni. Infine, va sottolineato che un effetto sugli andamenti del numero di collaboratori e professionisti è anche legato ai continui aumenti delle aliquote di contribuzione. Tra i collaboratori 512.568 sono amministratori e sindaci di società (oltre 32 mila euro il reddito medio annuo) mentre i collaboratori a progetto sono poco di più di 151 mila (9.919 il reddito medio annuo). Per i professionisti il reddito medio annuo riferito alla gestione separata è di 14.950 euro.