Secondo l'Inps in 9 mesi il Rei ha coperto 1 milione di persone

Analizzando la distribuzione mensile dei nuclei beneficiari, emerge, a fronte di un aumento del flusso dei percettori, una diminuzione dell'importo medio mensile erogato che in agosto scende sotto la soglia dei 300 euro; tale tendenza è collegabile all'aumento del numero dei nuclei monoparentali conseguente al carattere universale assunto dai requisiti. L'importo medio varia sensibilmente per numero dei componenti del nucleo familiare, passando da 177 euro per i nuclei monocomponenti a 433 euro per i nuclei con sei o più componenti.

I NUCLEI CON MINORI SONO IL 55%, QUELLI CON DISABILI IL 18%

Circa la composizione dei nuclei, risulta che sono 208 mila i nuclei con minori: il 55% dei nuclei beneficiari che coprono il 73% delle persone interessate. La classe più frequente dei nuclei con minori è quella con quattro componenti, che rappresenta il 32% del totale. I nuclei con disabili sono 69 mila e rappresentano il 18% dei nuclei beneficiari, coprendo il 18% delle persone interessate. La classe modale dei nuclei con disabili è quella con un solo componente, che rappresenta il 25% del totale.

CALANO LE NUOVE PENSIONI

Nel monitoraggio sui flussi di pensionamento si registra un calo significativo per le nuove pensioni erogate nei primi nove mesi del 2018: tra gennaio e settembre, soprattutto a causa dell'aumento dell'età per la pensione di vecchiaia delle donne e per gli assegni sociali scattato nel 2018 (da 65 anni e sette mesi a 66 anni e sette mesi), le nuove pensioni sono state 349.621 a fronte delle 454.534 liquidate nei primi nove mesi del 2017. Si è registrato un crollo soprattutto nei nuovi assegni sociali passati da 57.758 a 13.168 (-77%) (leggi anche: cosa dice il Rapporto Inps su pensioni e lavoratori).

LA PREVIDENZA COSTA 286,9 MILIARDI L'ANNO

Secondo il rapporto Inps le prestazioni vigenti a fine 2017 sono poco meno di 23 milioni per un ammontare complessivo annuo di 286.938 milioni di euro. L'importo medio annuo per pensione di 12.478 euro. Rispetto al 2016 il numero di prestazioni è aumentato dello 0,1% mentre l'importo complessivo annuo è cresciuto dell'1,6%. Sebbene le donne rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 52,5%), gli uomini percepiscono il 55,8% dei redditi pensionistici: l'importo medio dei trattamenti percepiti dalle donne è inferiore rispetto a quello degli uomini del 28% (15.078 contro 20.986 euro). La spesa pensionistica italiana relativa all'anno 2017 si distribuisce per il 50,8% nelle regioni del Nord, per il 27,9% al Sud; il restante 21,3% è erogato a pensionati residenti nelle regioni del Centro.

OLTRE 2 MLN SOTTO I 500 EURO AL MESE

L'Inps segnala anche che ci sono oltre 2 milioni di pensionati che hanno redditi da pensione inferiori 500 euro al mese e che tra questi 1,14 milioni sono donne. In pratica 6 milioni di pensionati che hanno un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese hanno complessivamente il 14,5% dell'importo pensionistico erogato, meno della cifra complessiva che ricevono i 711 mila pensionati della fascia più "ricca" che hanno più di 3.500 euro al mese (15,2% dell'importo complessivo). I pensionati che percepiscono più di 2.000 euro lordi al mese sono il 23,3% del totale. Naturalmente se si guarda alle singole pensioni gli importi cambiano. Il 63,4% degli assegni è inferiore a 1.000 euro (oltre 14,5 milioni di prestazioni su quasi 23 milioni) mentre sono 231 mila gli assegni singoli che valgono più di 5 mila euro al mese (lo 0,9% del totale).