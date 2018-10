Nel Commercio il 54% dei dipendenti lavora anche la domenica

Nel 2016 più della metà dei lavoratori del commercio (il 54,4%, pari a circa 733.139 rapporti di lavoro dipendente attivi sul totale di 1.347.449 dell'intero settore) ha lavorato almeno una domenica. Lo dice l'Istat nell'approfondimento svolto per un'audizione alla Camera sulla disciplina degli orari di apertura dei negozi. Fra tutti i lavoratori domenicali del commercio, «quelli che lavorano almeno una domenica su due sono 282.475, pari al 38,5% di chi ha lavorato la domenica ed al 21% del complesso delle posizioni lavorative», ha rilevato l'Istituto di Statistica.

NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE DATO AL 76%, NELLA PICCOLA AL 36,4%

L'incidenza di chi lavora anche la domenica (almeno una volta l'anno) è molto diversa fra grande e piccola distribuzione: «Su 611.093 rapporti dipendenti attivi nella grande distribuzione, il 76,1% (ossia 464.787) risulta aver lavorato almeno una domenica nell'anno, mentre sui 736.356 rapporti dipendenti attivi nella piccola distribuzione, tale percentuale è pari al 36,4% (ossia 268.352)». L'Istat ha aggiunto che il 56,7% di chi ha lavorato almeno una domenica su due è occupato nella grande distribuzione a fronte del 43,3% in quella piccola. Nel settore chi lavora la domenica «lo fa per circa 4 domeniche su 10. Ma un quarto dei lavoratori domenicali lavora almeno 2 domeniche su 3 (il 67,1%)», ha proseguito l'Istat nel documento. I rapporti di lavoro ad alta intensità di domeniche lavorate (ossia almeno una domenica su due) pari al 21% in media - spiega l'Istituto di statistica - «salgono al 26,2% nella grande distribuzione e al 16,6% nella piccola, raggiungono percentuali relativamente più alte fra i contratti di lavoro di tipo part-time verticale/misto (il 39,1% nella grande distribuzione e il 24,3% nella piccola) e più in generale nei rapporti di lavoro a tempo determinato (il 47,2% dei rapporti a tempo determinato nella grande distribuzione e il 32,8% nella piccola)».

DI MAIO SGONFIA LA POLEMICA: «LA DOMENICA CI SARÀ SEMPRE UN POSTO PER SPESA»

Nelle scorse settimane i toni della polemica sull'utilizzo dei lavoratori nei negozi durante i festivi era stata in qualche modo «placata» da Luigi Di Maio, che aveva messo alcuni paletti al possibile stop dei turni: «La domenica ci sarà sempre un posto dove andare a fare la spesa» ha precisato il vicepremier parlando della proposta. Secondo DI Maio, «ci sarà un meccanismo di turnazione per cui resterà aperto il 25% dei negozi mentre gli altri a turno resteranno chiusi». La decisione sul chi e dove sarà aperto o chiuso la prenderanno, anche come in passato, i sindaci e i commercianti.