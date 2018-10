Cos'ha detto il ministro Paolo Savona sulla manovra a SkyTg24

«Non c'è alcun dubbio» che il governo rimanderà la manovra «tale e quale» a Bruxelles, nonostante la bocciatura. È stata la ferma posizione del ministro per gli Affari europei Paolo Savona, intervistato dalla direttrice di Skytg24 Sarah Varetto. «Non si può capire la manovra che ha fatto il governo italiano senza il documento che io ho preparato. Sono complementari», ha detto ancora il ministro. «Ho ricevuto già alcune risposte ma ovviamente su temi così importanti i tempi sono più lunghi e gli argomenti più delicati», ha aggiunto. Nel corso dell'intervista il ministro ha anche commentato brevemente le parole del presidente della Bce Mario Draghi: «Ognuno si assuma le proprie responsabilità».

SAVONA: «SE SFUGGE LO SPREAD CAMBIEREMO IL CONTESTO»

«Se ci sfugge lo spread non riesamineremo la manovra ma il contesto in cui ci troviamo», ha poi spiegato il ministro per gli Affari europei ritrattando in parte quanto dichiarato qualche settimana fa a Porta a Porta sulla necessità di «cambiare la manovra» se lo spread fosse arrivato a 400. «Nessun paese vanta la stabilità dell'Italia», ha detto ancora Savona, «in un contesto così difficile. Il nostro paese è veramente solido, non c'è il rischio di insolvenza». Poi un passaggio su un punto molto contestato del decreto fiscale: «Perchè non dovremmo fare il condono fiscale? È una redistribuzione del reddito dai ricchi ai poveri». In proposito il professore ha ricordato che a Strasburgo parlando del condono fiscale usò l'espressione che «Turarsi il naso e fare l'operazione».

«PIÙ RISORSE PER GLI INVESTIMENTI»

«La vera scommessa è che l'Italia, dopo aver fatto una serie di leggi che vincolano gli investimenti, deve uscire da questa situazione, la manovra presentata contiene un impegno politico in questo senso. Noi stiamo vivendo al di sotto delle risorse e per gli investimenti ci sono più risorse di quanto scritto nella manovra». Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona in un'intervista alla direttrice di Skynews Sarah Varetto. "Io speravo che dall'Ue venisse un forte impegno tradizionale nel campo degli investimenti, invece gli investimenti sono stati tagliati e oggi ne vediamo i problemi", ha ribadito il professore. "Sostengo che se facciamo partire dell'1-2% gli investimenti nel biennio e del 2% nel triennio i problemi si cominceranno a risolvere", ha aggiunto Savona.