Sulle pensioni d'oro si va verso il contributo di solidarietà

La maggioranza di governo abbandona il progetto sia della ri-indicizzazione che del ricalcolo per le cosiddette pensioni d'oro sopra i 4.500 euro e si orienta invece su un contributo di solidarietà, una strada che ha il vantaggio di essere meno attaccabile in caso di ricorsi alla Corte Costituzionale. Per le pensioni d'oro si va verso «un contributo di solidarietà» sugli assegni «sopra i 4.500 euro» ha spiegato la capogruppo in commissione Lavoro della Camera, Laura Murelli, spiegando che la soluzione tecnica ancora non è stata messa a punto e arriverà nel corso dell'esame della manovra alla Camera, come "emendamento" alla legge di Bilancio. Il contributo potrebbe essere modulato in diversi scaglioni.

NIENTE RICALCOLO O RIMODULAZIONE DELL'INDICIZZAZIONE

Sarebbe quindi tramontata l'ipotesi di intervenire sull'indicazzione secondo il "modello Letta" che prevedeva uno stop o rimodulazione del ricalcolo sull'inflazione. Messa inoltre da parte l'ipotesi originaria di un ricalcolo con il sistema contributivo. Secondo il presidente dell'Inps Tito Boeri, per altro, ci sarebbero stati risparmi «inferiori ai 150 milioni di euro l'anno». Tale misura, inoltre, sarebbe stata a forte rischio di incostituzionalità.