Per chi vale e per quanti anni la quota 100 delle pensioni

Diventa un rebus la "quota 100" della riforma delle pensioni. Rispondendo all'agenzia Moody's che nel suo giudizio sul rating italiano aveva ipotizzato che la possibilità di andare in pensione totalizzando 100 tra anni di età e contribuzione valesse solo per il 2019, il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio ha negato che sia così: «Questa cosa che quota 100 varrà per un solo anno non so dove se le siano inventata, quota 100 è una misura strutturale, perché se abbiamo promesso di superare la Fornero sulle pensioni con quota 100, la Fornero si supera ogni anno e non solo l'anno prossimo». Le dichiarazioni di Di Maio sono in linea con quanto è nel programma di governo e con quanto promesso in questi giorni, ma pongono allo stesso problema un problema di conti, soprattutto in vista del giudizio sul rating atteso per venerdì 26 ottobre da parte di Standard & Poor's.

IL REBUS SULLE COPERTURE NEI PROSSIMI TRE ANNI

Tutto nasce dal fatto che, nel documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione Ue, i costi della riforma vengono indicati in circa sette miliardi nei prossimi tre anni, 2019, 2020 e 2021. Poiché tenere la finestre "aperta" comporterebbe una crescita della platea interessata (er quindi dei costi), Moody's ha interpretato i dati sulla copertura necessaria come conferma del fatto che la misura verrà applicata solo nel 2019. Ora si scopre che non è così, ma allora diventano critiche le considerazioni di Moody's laddove l'agenzia faceva sapere che, essendo limitata a un anno, la misura «avrà un impatto molto più limitato di quanto Moody’s inizialmente potesse pensare». Non è così, fa sapere il governo. Ma allora crescono i costi e non si capisce come siano state calcolate le coperture. «Nei prossimi giorni avrete tutti i dettagli» fa sapere Di Maio. Intanto la segretaria della Cgil Susanna Camusso fa sapere: «Su quota 100 vorremmo conoscere la norma, perché l'esperienza insegna a tutti che le norme previdenziali devono essere scritte bene, per non determinare grandi problemi e ci sono molte indiscrezioni che lasciano dei dubbi».