I rischi del 2019 che preoccupano l'economia della Germania

L'ONDA LUNGA DEL DIESELGATE: MULTE E RISARCIMENTI

I marchi tedeschi continuano a macinare profitti, investendo in innovazione, ma gli strascichi del Dieselgate abbassano gli utili, per le maxi multe negli Usa, i maxi risarcimenti ai danneggiati e le spese per ripulire l'immagine. Nessuna casa automobilistica tedesca è immune dallo scandalo sulle emissioni, taroccate per anni negli Stati Uniti e in Europa. Dopo Volkswagen, Audi, Daimler e Bmw, nell'autunno 2018 la Motorizzazione tedesca (Bka) ha richiamato 100 mila auto Opel vendute in Europa per sospette manipolazioni nel software per misurare i gas di scarico, dopo perquisizioni della polizia nelle sedi. Rilevata nel 2017 dal colosso francese Psa di Peugeot, la storia azienda automobilistica Opel rigetta le accuse ma, sempre a ottobre, la giustizia tedesca ha multato Porsche, gioiello del gruppo Volkswagen, per 48 milioni di euro e la condanna apre la strada a richieste di danni per oltre 9 miliardi di euro.

DEUTSCHE BANK: CALO DEL 65%DEGLI UTILI NETTI

Per la cifra salata come le multe Oltreoceano, c'è il disco verde del governo Merkel per un'azione di class action dei danneggiati, mentre Volkswagen (dove esplose il dieselgate) resta indagata per frode, manipolazione del mercato e pubblicità ingannevole. Anche Daimler teme una multa di quasi 4 miliardi di euro, per circa 750 mila veicoli non in regola, e mette in conto costi milionari per i guai legali: a parità di ricavi, gli utili netti del colosso di Mercedes sono già scesi, nel terzo trimestre 2018, a 1,7 miliardi di euro dagli oltre 2 miliardi di un anno fa. Alti e bassi che conoscono bene a Deutsche Bank, plurimultata negli Usa per speculazioni e altre irregolarità e con diverse pendenze giudiziarie anche in Europa. Too big too fail, il colosso bancario attenzionato dalla banca centrale americana, la Federal reserve (Fed), tenta il risanamento e tra luglio e settembre 2018 ha avuto un calo di utili netti del 65%, poco più di 200 milioni di euro dai 650 milioni dello stesso periodo del 2017.