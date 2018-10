Le quotazioni di Borsa e spread del 26 ottobre 2018

Venerdì complicato quello del 26 ottobre per la Borsa di Milano (il 25 ottobre l'indice Ftse Mib aveva chiuso a +1,75%) in attesa del giudizio di Standard & Poor's sul rating dell'Italia. Sin dai primi scambi Piazza Affari è entrata in territorio negativo (-0,50%), poi la situazione è velocemente peggiorata fino ad arrivare a -1,4% a metà mattinata. Soffrono le banche: Carige (-4%), Ubi banca (-3,4%), Mediobanca (-3,3%), Mps (-1%), Unicredit (-1,5%) e Intesa (-1%). Male anche Leonardo e Saipem (entrambe a -3,3%), Fca (-2,3%) e Tim (-1,2%). In leggera controtendenza solo Eni (+0,1%). In ribasso anche i principali listini europei: Parigi (-2%), Francoforte, Londra e Madrid in perdita di circa un punto e mezzo di percentuale.

SPREAD BTP BUND TORNA SOPRA I 310

Lo spread Btp-bund sale a 315 punti base dai 309 di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 3,51%: a questi livelli, il differenziale di rendimento fra la Grecia e l'Italia si è assottigliato fino a 63 punti base stamani, il livello più basso dall'ottobre 2009.

LE BORSE ASIATICHE FRENANO

I mercati asiatici e dell'area del Pacifico hanno chiuso la settimana in calo sulla debolezza dei titoli tecnologici e sui future di Wall street in frenata dopo la corsa di giovedì 25 ottobre, soprattutto per i risultati di Amazon sotto le attese. In particolare negativi i listini di Seul zavorrati particolarmente dall'hi tech: l'indice Kospi ha chiuso in calo dell'1,7%, il Kosdaq in scivolata di oltre il 3%. Male anche Singapore (-1,5%), con Hong Kong che in chiusura ha ceduto circa un punto percentuale. Poco sotto la parità le Borse cinesi, mentre Tokyo ha perso lo 0,4% finale. In tenuta la chiusura di Sydney (+0,02%), mentre si sono registrati future chiaramente negativi sull'avvio dei mercati europei. Le Borse cinesi hanno terminato un'altra seduta volatile in territorio negativo: l'indice Composite di Shanghai ha ceduto lo 0,19%, scivolando a 2.598,85 punti, mentre quello di Shenzhen ha perso lo 0,17%, a quota 1.290,62. Lo yuan ha lasciato sul terreno altri 101 punti base sul dollaro dopo che la Banca centrale cinese ha fissato la parità bilaterale a 6,9510: a ridosso della chiusura dei listini azionari, il renminbi ha fatto segnare uno spot rate di 6,9562 (+0,12%).