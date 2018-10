Quanto hanno perso in Borsa le banche italiane negli ultimi 10 anni

Per le banche italiane gli ultimi 10 anni in Borsa sono stati una Caporetto: lo certifica un'indagine Mediobanca secondo cui un risparmiatore che avesse investito 100 euro in titoli di istituti di credito a fine 2007, a fine settembre 2018 si troverebbe in tasca 27,5 euro, dividendi inclusi. I dati, pubblicati a poche ore dall'atteso giudizio di Standard and Poor's sul rating italiano e il giorno dopo l'ammonimento del numero uno della Bce Mario Draghi sulla necessità di ridurre lo spread per tutelare i patrimoni bancari, certificano il conto pesante pagato dalle banche nella crisi finanziaria.