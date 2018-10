Cosa ha deciso Standard & Poor's sul rating dell'Italia

Standard & Poor's decide il 26 ottobre se mantenere il rating dell'Italia a Bbb, mantenerlo ma variando l'outlook da stabile a negativo, declassarlo. La decisione, attesa dopo la chiusura di Wall Street, arriva dopo che l'agenzia Moody's ha declassato il nostro Paese a Baa3, mantenendo un outlook stabile sul debito pubblico italiano. A fine agosto, invece, Fitch aveva confermato il rating a Bbb, ma rivedendo l'outlook da stabile a negativo. Standard & Poor's, quindi, era l'ultima agenzia - è anche la più grande - ad esprimersi nel 2018.

I RISCHI PER IL PAESE SE SI SCENDE SOTTO L'INVESTMENT GRADE

L'Italia si mantiene per adesso sopra il "non investment grade", che sarebbe la soglia sotto la quale la situazione diventerebbe molto critica per il nostro Paese. Esistono infatti regolamenti che obbligano i fondi obbligazionari a disfarsi dei titoli sotto l'investment grade, perché giudicati speculativi. Se due agenzie portassero l'Italia sotto l'investment grade, Goldman Sachs ha calcolato che potrebbero scattare vendite di titoli pubblici italiani per 100 miliardi. Per quanto riguarda invece gli acquisti da parte della Bce, questi sono possibili finché il nostro Paese non scende sotto l'investment grade per tutte e quattro le maggiori agenzie di rating: le tre americane e la canadese Dbrs, storicamente più generosa nei confronti dell'Italia (l'attuale giudizio è BBB high).