Carlo Messina di Intesa Sanpaolo è tra i migliori banchieri d'Europa 2018

Un successo italiano. Secondo la classifica stilata dalla Harvard Business Review, la prestigiosa rivista dell’Università statunitense di Harvard, il connazionale Carlo Messina – dal 29 settembre 2013 alla guida di Intesa Sanpaolo - è il quarto miglior banchiere al mondo e il secondo in Europa per l’anno 2018. La classifica (The Best Performing Ceo in the world 2018), valuta ogni anno i più brillanti amministratori delegati in un’ottica di lungo periodo, prendendo in considerazione le performance sia in termini di reddittività, sia secondo i parametri di sostenibilità ambientale, impatto sociale e governance.