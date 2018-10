Fideuram vara il fondo istituzionale aperto ai clienti private

In Italia non esisteva un fondo rivolto a clienti privati con le opportunità riservate agli investitori istituzionali. Le operazioni in private equity, mercato immobiliare, infrastrutture e debito privato, erano un campo esplorato solo da fondi sovrani o comunque da realtà dotate di ingenti patrimoni. Oggi però non è più così, da quando esiste il fondo FAI, Fideuram Alternative Investments Mercati Privati Globali. L’idea è di Fideuram Investimenti, società di asset management di Fideuram - Intesa Sanpaolo private banking. «Gli investimenti sui mercati privati illiquidi erano tipici dei grandi investitori istituzionali, con elevati importi d’ingresso e regole d’ingaggio particolari», spiega Federico Marzi, Head of Business Development di Fideuram Investimenti, «noi invece abbiamo voluto essere accessibili anche ai privati. Il nostro è un fondo chiuso non riservato, autorizzato da Banca d’Italia e di diritto italiano, con una soglia di ingresso da 100mila euro. Funziona con un meccanismo che evita richiami di capitale ed è operativo da subito, con un unico pagamento iniziale».

COME FUNZIONA: DURATA 10 ANNI, RENDIMENTO 6-9%.

Attualmente il fondo è in collocamento sulle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e Intesa Sanpaolo Private Banking, ed è possibile aderire entro il 14 dicembre. Il progetto nasce dalla collaborazione con Partners Group, società di consulenza che gestisce nel mondo patrimoni per oltre 78 miliardi di dollari: specialista nell’individuare imprese private sulle quali puntare. La durata prevista dell’investimento è di 10 anni, più 3 eventuali come tempo di completamento delle dismissioni. Al quarto anno ha inizio la distribuzione dei capitali, al settimo si prevede il ritorno dell’investimento iniziale. Il rendimento prospettato è compreso tra il 6 e il 9%. «Il fondo investe nell’economia reale, quindi le sue performance dipendono da come andranno le aziende su cui si deciderà di puntare, che saranno almeno 40-50, individuate in varie parti del mondo», fa notare Marzi, «e non in base all’andamento dei mercati finanziari o, per esempio, dello spread italiano. L’unico vero vincolo è che l’investitore deve dedicare una parte del suo patrimonio su un investimento di lungo termine, proiettato alla creazione di valore, e non legato all’andamento della trimestrale come avviene per le aziende quotate».