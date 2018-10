Cosa dicono a Mosca della possibilità di acquistare Btp

Noto al mondo come National Wellbeing Fund (Nwf) e ai russi come Fond natsional’nogo blagosostoyaniya, il fondo sovrano di Mosca per statuto investe in debito pubblico, in depositi presso la Vnesheconombank - l’equivalente alla nostra Cassa depositi e prestiti - e in progetti infrastrutturali. La parte non direttamente allocata dal governo però è impiegata autonomamente dalla banca centrale. «In sostanza viene gestita insieme agli oltre 450 miliardi di riserve del Paese, che sono investiti in oro, dollari, yen, franchi svizzeri, yuan e altre monete, oltre che in titoli con rating alti», spiega Movchan. Le riserve si erano ridotte a 350 miliardi nell’aprile del 2015. Hanno ripreso a crescere con il recupero dei prezzi petroliferi.

STRATEGIE PIÙ AGGRESSIVE COL RIALZO DEI PREZZI DEL GREGGIO

L’esatta composizione del loro portafoglio non viene resa pubblica. Di sicuro, il ritorno sugli investimenti è stato magro: sui titoli di Stato esteri, solo l’1,3% dal 2008 (dati Bloomberg). Con i prezzi del petrolio di nuovo a 70 dollari al barile, si sta preparando il ricorso a strategie più aggressive e potenzialmente più remunerative, ha detto il ministro delle Finanze Anton Siluanov. Fino a includere addirittura titoli azionari. Ma ci vorrà un po’, se tutto va bene. Prima di sfogare l’appetito per il rischio, serve ancora una dieta liquida: gli asset a rischio zero del Nwf dovranno salire fino al 7% del Pil, dal 3% registrato nella prima parte del 2018. È l’assicurazione contro eventuali declini dei corsi degli idrocarburi stipulata nella legge di bilancio. Deve garantire il pareggio per tre anni anche se il prezzo del barile dovesse scendere sotto i trenta dollari. Ben oltre la metà della ricchezza nazionale dipende direttamente o indirettamente dall’industria del gas e del petrolio, in Russia.