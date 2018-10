Le quotazioni di spread e Borsa italiana del 29 ottobre 2018

Nonostante la paura per le possibili ripercussioni a Piazza Affari e nelle principali Borse europee del giudizio che Standard & Poor's ha dato sul rating del nostro Paese e che ha rivisto l'outlook a negativo da stabile, Milano ha avviato la seduta in positivo, segnando nel corso della mattinata un forte rialzo e assestandosi al +2,3%. Destava preoccupazione la reazione degli investitori sul fronte degli istituti di credito, ma per ora i titoli bancari stanno trascinando l'indice Ftse Mib: Carige (+10%), Mps (+7,8%), Banco Bpm (+5,2%), Ubi (+4,8%), Bper (+4,1%), Unicredit (+3,6%) e Intesa (+3%). Per sostenere le banche l'esecutivo sarebbe pronto all'ipotesi di rivedere il deficit limandolo di uno o due decimali e far scendere così l'asticella tra il 2,3-2,2%. Una strategia che al momento convincerebbe di più la Lega rispetto ai cinque stelle. Corre Ansaldo Sts (+9,1%), dopo che Hitachi ha acquisito la quota del 31% di Elliot. Unica nota negativa il titolo di Leonardo (-2,6%). Anche i mercati europei hanno avviato la giornata in positivo: Londra (+1,3%), Francoforte (+1,2%), Madrid (+1,1%), Parigi (+0,2%)

SPREAD BTP-BUND IN DISCESA

Dopo un'altalena intorno ai 300 punti, lo spread tra Btp e Bund è sceso a 295 punti base, con il rendimento del decennale del Tesoro in calo al 3,33%.. Venerdì 26 ottobre il differenziale tra i due titoli aveva chiuso a 309 punti.

CALA IL TASSO DEI BOT A 6 MESI

Il Tesoro ha collocato tutti i sei miliardi di euro di Bot semestrali offerti in asta oggi, con il tasso in calo. Il rendimento medio è sceso a 0,159% da 0,206% del collocamento di fine settembre. Sostanzialmente stabile la domanda che ha raggiunto i 9,618 miliardi di euro contro i 9,857 miliardi di euro dell'asta del mese scorso, con un rapporto di copertura pari a 1,6 contro 1,64 precedente.

TOKYO CHIUDE PIATTA, BORSE CINESI IN RIBASSO

Nel frattempo i listini asiatici si sono mossi in maniera cauta. La Borsa di Tokyo ha terminato la prima seduta della settimana poco variata, azzerando i guadagni di inizio giornata, appesantite dalla debolezza del mercato azionario in Cina e il proseguire dell'instabilità geopolitica a livello globale. Il Nikkei ha segnato una variazione appena negativa dello 0,16% a quota 21.149,80. Sul mercato dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro a un livello di 112,20, e sulla moneta unica a un valore di 127,40. Le Borse cinesi stanno chiudendo la seduta con un'altra brusca correzione: a contrattazioni ancora aperte sono in forte calo Shanghai (-2,1%), Shenzhen (-2%) e Seul (-1,5%) mentre procedono in rialzo Hong Kong (+0,3%) e Mumbai (+1,2%).