Lufthansa dice no a un ingresso in Alitalia con Ferrovie

«Una partnership con Alitalia è ancora possibile», ma Lufthansa «non ha in programma di investire nella compagnia insieme al governo» italiano. È quanto ha precisato la società tedesca, secondo quanto riferito da Bloomberg. La presenza dello Stato, attraverso Ferrovie, viene dunque vista come un ostacolo all'acquisizione.

IL GOVERNO POTREBBE ALLUNGARE I TEMPI DELLA GARA

Ora bisognerà attendere il via libera del Consiglio d'amministrazione di Fs all'ingresso come azionista di riferimento in Alitalia. E il 31 ottobre è prevista la chiusura della partita della procedura di vendita della ex compagnia di bandiera in amministrazione straordinaria. In queste ore, il governo starebbe pensando di allungare i tempi della gara ai primi mesi del prossimo anno proprio per consentire una scelta ponderata del partner industriale che dovrebbe poi affiancare le Ferrovie nella gestione della newco Alitalia.