I conti di Fca nel primo trimestre post Marchionne

I conti del terzo trimestre di Fca, primo periodo interamente sotto la guida del nuovo amministratore delegato Mike Manley dopo la morte di Sergio Marchionne, sono arrivati sul tavolo del consiglio di amministrazione convocato a Londra. L'azienda ha confermato i target 2018: ricavi netti tra 115 e 118 miliardi di euro, ebit adjusted tra 7,5 e 8 miliardi di euro, utile netto adjusted di 5 miliardi di euro, liquidità netta industriale tra 1,5 e 2 miliardi di euro, da 3,0 miliardi di euro. Fca ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto a 564 milioni di euro, in calo del 38% (-33% a parità di cambi di conversione) per effetto di costi stimati in 0,7 miliardi di euro accantonati in relazione alle problematiche del diesel negli Stati Uniti. Vola invece l'utile netto adjusted pari a 1.396 milioni di euro, in rialzo del 51% (+54% a parità di cambi di conversione).

DIVIDENDO DA 2 MILIARDI PER LA MARELLI

La chiusura dell'operazione Magneti Marelli consentirà il pagamento di un dividendo straordinario di 2 miliardi di euro. È inoltre prevista la distribuzione di un dividendo annuale ordinario nella primavera del 2019, nella misura del 20% degli utili, come presentato lo scorso giugno al Capital Markets Day. La distribuzione dei dividendi è soggetta all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione e dell'assemblea degli azionisti.