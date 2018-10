Secondo l'Istat il Pil dell'Italia ha smesso di crescere

Entrando nei dettagli, nel terzo trimestre 2018 è calato il valore aggiunto dell'industria. Mentre è aumentato quello di agricoltura, pesca e servizi. Dal lato della domanda la stima provvisoria indica un contributo nullo sia della componente nazionale (al lordo delle scorte), sia della componente estera netta. Nel compesso, la ripresa iniziata nel 2014 ha portato a una risalita del Pil del 4,9%. Ma rispetto ai livelli del 2008, prima della crisi finanziaria, la ricchezza del nostro Paese è ancora inferiore del 4,9%.

SALE LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI, CALA QUELLA DELLE IMPRESE

Per quanto riguarda invece la fiducia di consumatori e imprese, l'Istat ha stimato per i primi un aumento dell'indice che misura le aspettative future da 120,3 a 121,5 punti, mentre quello corrente diminuisce (da 114,1 a 112,5). La componente economica resta sostanzialmente stabile (da 137,8 a 137,7) e il clima personale torna a diminuire da 109,3 a 108,7. Per le imprese il clima di fiducia registra, con intensità diverse, una dinamica negativa in quasi tutti i settori (nel settore manifatturiero l'indice passa da 105,6 a 104,9, nei servizi da 105,1 a 103,7 e nel commercio da 104,3 a 101,7) ad eccezione delle costruzioni dove il clima sale da 136,9 a 138,9.

NELLA ZONA EURO LA CRESCITA RALLENTA

Nell'Eurozona la crescita non si è fermata come in Italia, ma nel terzo trimestre 2018 è comunque rallentata. Il Pil è cresciuto dello 0,2%, mentre nel trimestre precedente l'aumento era stato dello 0,4%. I dati Eurostat stimano su base annua una crescita dell'1,7%, in frenata rispetto al +2,2% previsto nel trimestre precedente.

CONFINDUSTRIA ATTACCA IL GOVERNO

Dopo la pubblicazione dei dati Istat, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha attaccato l'esecutivo a testa bassa: «Bisogna cominciare a chiarire che se i risultati della crescita non ci saranno nei prossimi mesi, è colpa esclusiva di questo governo e della politica economica che realizza, non di altri. Siamo a disposizione per fare proposte che non antepongano le ideologie alle spiegazioni economiche». Boccia, che si trova a Ivrea per l'assemblea di Confindustria Canavese, ha detto anche che «bisogna rimettere il lavoro al centro delle attenzioni. Non ci sembra, a partire da quello che è successo il 29 ottobre sulla Tav Torino-Lione, che si voglia andare verso questa direzione e aprire il Paese all'idea di Europa di cui abbiamo bisogno per essere competitivi» (leggi anche: Per Toninelli ci sarà un accordo tra Italia e Francia per fermare la Tav).

CONTE: «FAREMO UNA MANOVRA ESPANSIVA»

Il premier Giuseppe Conte, che si trova in visita in India, ha detto che il governo «aveva previsto» lo stop della crescita del Pil e che «proprio per questo faremo una manovra espansiva». Il rapporto deficit/Pil al 2,4% per il 2019, in ogni caso, non verrà rivisto: «Il numero è quello, ma abbiamo detto che è un tetto massimo, non intendiamo superare il 2,4%». Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, un nuovo vertice sulla legge di bilancio si terrà nella serata del 30 ottobre a Palazzo Chigi. Al vertice parteciperà lo stesso Conte, di ritorno dall'India. La riunione avrà lo stesso formato di quella che si è svolta il 29 ottobre: quindi dovrebbero esserci il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i viceministri Massimo Garavaglia e Laura Castelli e i tecnici del Mef.