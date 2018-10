Cosa dice la relazione tecnica sul Terzo Valico

Per il resto quell'opera s'ha da fare non fosse altro perché permetterà ai passeggeri tra Genova e Milano di risparmiare almeno 20 minuti di viaggio; perché su quell'infrastruttura viaggeranno treni più lunghi e con una sola motrice; perché, soprattutto, non si può bloccare un cantiere già concluso per quattro quinti. Senza contare che i 4 miliardi e mezzo ancora da spendere sono vincolati al progetto esistente. Di conseguenza è quasi impossibile fare modifiche.

ACCORDO LEGA-M5S PER TERMINARE L'OPERA

Toninelli potrebbe comunicare i contenuti della relazione già entro la prima settinama di novrembre. Quasi in concomitanza con il voto al decreto Genova. Dietro le quinte, poi, ci sarebbe un accordo tra Lega e cinque stelle per non bloccare l'opera, che è centrale per il Nord Ovest e per il futuro del Carroccio in quel quadrante. Ne è sicuro anche il governatore ligure, Giovanni Toti: «La realizzazione del Terzo valico sta andando avanti, nonostante qualche braccio di ferro con il Movimento 5 stelle, ed è tra le opere che proseguiranno e proseguiranno rapidamente».

UNA RELAZIONE TRA LUCI E OMBRE

Eppure il contenuto della relazione, alternando luci e ombre, darà adito a molte polemiche. Stando a quanto si vocifera in ambienti parlamentari, i tecnici della commissione non hanno valutato né il progetto in sé né le ripercussioni legate a penali in caso di stop al cantiere. Sono soprattutto due gli aspetti misurati: il rapporto tra costi e benefici, quindi il ritorno in termini economici e ambientali, e il costo complessivo. Su questo fronte ci vorranno altri 4 miliardi di euro per un'opera che lo scorso dicembre ha visto il Cipe sbloccare - ma manca il via libera del Mit - rispettivamente 1,5 miliardi di euro e 883 milioni per il quinto e il sesto lotto, dopo i 3,6 miliardi già autorizzati per i lotti precedenti.