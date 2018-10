Quali sono le offerte per l'acquisto di Alitalia

I commissari straordinari di Alitalia hanno ricevuto due offerte vincolanti e una manifestazione d'interesse non vincolante. Nei prossimi giorni esamineranno nei dettagli la documentazione ricevuta e successivamente trasmetteranno le proprie valutazioni al ministero dello Sviluppo economico. Una delle due offerte vincolanti è stata presentata da Ferrovie dello Stato, per l'acquisto dei rami d'azienda delle società Alitalia-Sai e Alitalia Cityliner. L'offerta prevede che venga fatto un piano industriale nel corso di una due diligence confermativa, condizione essenziale per individuare soggetti privati e istituzionali interessati a partecipare all'operazione. Fs si è contemporaneamente riservata la possibilità di costituire anche una partnership con un primario vettore aereo straniero. L'altra offerta vincolante è stata presentata dalla statunitense Delta, mentre la manifestazione d'interesse è arrivata dalla low cost inglese EasyJet, che ha ribadito la propria attenzione per «un'Alitalia ristrutturata», in linea con «i termini del processo di vendita avviato dal governo» e «in coerenza con l'attuale strategia di EasyJet per l'Italia». I tedeschi di Lufthansa, quindi, alla fine non si sono fatti avanti. Nel frattempo Alitalia e sindacati hanno raggiunto l'accordo sulla proroga della cassa integrazione straordinaria, che scadeva il 31 ottobre. La richiesta iniziale dell'azienda di nuova cassa per 1.570 lavoratori è stata ridotta a 1.360 (90 comandanti, 60 piloti, 380 assistenti di volo, 830 dipendenti del personale di terra). La nuova cassa è prorogata fino al 23 marzo 2019.