La Fieg vuole mandare i disoccupati a distribuire i giornali

Ecco i dettagli della proposta Fieg: ad oggi uno dei punti deboli nella distribuzione dei giornali è legata agli abbonamenti, perché i servizi postali non garantiscono una consegna a domicilio nei tempi utili. La Fieg vorrebbe fossero le edicole ad occuparsene, che però ovviamente non hanno personale a sufficienza per questo compito e nemmeno soldi per pagare qualcuno. Servono persone che lavorino gratis e quindi gli editori hanno pensato ai disoccupati che percepiranno il reddito di cittadinanza e che, come detto più volte dal vicepremier Di Maio, dovranno svolgere ogni settimana 8 ore di attività di volontariato presso il proprio Comune. Gli editori vogliono provare a convincere il governo che anche consegnare i giornali può essere considerato un servizio di pubblica utilità: «Stiamo studiando la cosa, ovviamente molto dipende da come verrà implementato il reddito di cittadinanza. Appena ne sapremo di più finalizzeremo la nostra proposta» spiegano in Fieg. Per editori ed edicolanti sarebbe una manna dal cielo, ma non è affatto detto che il governo accetti di fornire manodopera gratis. «Ma la questione - spiega Carotti - è che i cittadini fornirebbero così un servizio di prossimità che ha una ricaduta pubblica sul territorio». Vedremo cosa ne pensa Vito Crimi, sottosegretario con delega all'editoria.