Il boom delle attività di lobbying a Washington

Il sito web specializzato OpenSecrets.org, animato dal Center for Responsive Politics, è da sempre un punto di riferimento importante per chi è alla ricerca di informazioni aggiornate sul mondo del lobbying. In un articolo pubblicato di recente, l’esperto Karl Evers-Hillstrom passa in rassegna i livelli di spesa registrati in questi mesi del 2018, mettendo in evidenza un aspetto interessante: le cifre sono da record. Sono stati spesi infatti 2,6 miliardi, il livello più alto in tre trimestri dal 2010 e 100 milioni di dollari in più rispetto allo stesso momento del 2017. I numeri così come ci vengono forniti sono di grande impatto, ma è ancora più utile andare in profondità e analizzare quali sono gli attori che hanno deciso di investire più risorse in un’attività che è strategica per il business. È abbastanza spontaneo pensare che un appuntamento così rilevante come le prossime elezioni di midterm, il primo momento di svolta a livello politico dopo l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, richieda uno sforzo supplementare per ingaggiare tutti i decisori pubblici, attuali o potenziali, di interesse.