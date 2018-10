I costi delle politiche che promettono un ritorno al passato

Da quell' «again​» del Make America Great Again di Donald Trump, la retorica politica è sempre più impregnata di promesse di ritorno al passato. Rassicurante, meno diseguale, libero delle incertezze di cui è avvolto il futuro. Una ricetta che piace, e che conquista elettori in India (Modi), nelle Filippine (Duterte), negli Usa (Trump), in Italia (Salvini e Di Maio), in Turchia (Erdogan), in Ungheria (Orban) e in molti altri Paesi. Dove non vince, riesce comunque a portare risultati senza precedenti (Le Pen in Francia), o a far prevalere l’idea di “ripristinare condizioni precedenti” al di sopra di qualunque uomo-simbolo (Brexit). Questa voglia di passato deriva senz’altro in parte da meccanismi psicologici molto banali: è normale rimpiangere anni in cui si era più giovani, sani, forti e belli. Ed è normale avere meno paura del passato che del futuro, perché solo il futuro contiene delle incognite, mentre il passato è acquisito, immutabile, monolitico.

IL PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL LAVORO

Bisognerebbe ricordarsi, però, che nel passato avevamo le medesime incertezze sul nostro futuro prossimo, e che quando eravamo nel passato non eravamo affatto convinti di vivere nel migliore dei mondi possibili; proprio per migliorare le condizioni in cui vivevamo abbiamo fatto le scelte che ci hanno portato dove siamo. È innegabile che, guardando al passato, ci siano elementi che rappresentano emblematicamente quanto il mondo sia diverso e, secondo un lecito punto di vista, peggiore. Uno di questi è il lavoro, come aveva colto Piketty: siamo abituati a pensare che le persone si identifichino e spesso si definiscano con il loro lavoro. Operai, impiegati, insegnanti, ingegneri sono categorie oltre che professioni. Il lavoro era fonte di reddito, di status sociale, di amicizie, relazioni e senso di appartenenza e comunità. Impegnarsi per “fare carriera” e/o lottare per ottenere migliori condizioni di lavoro ha creato yuppies e sindacati, ma oggi entrambe le cose sono decisamente fuori moda. Oggi a molti lavoratori viene detto che già poter avere un posto di lavoro è un privilegio, ad altri viene chiesto di lavorare praticamente gratis per poter inserire in curriculum un’esperienza qualificante, altri ancora vengono invitati a pagare per lavorare, a “investire su se stessi” comprando esperienze e visibilità. Le promozioni che cerca un lavoratore oggi sono quelle commerciali, gli sconti, perché quelle sul lavoro sono sempre più rare e insignificanti.

OGGI IL VERO SOGNO È LIBERARSI DAL LAVORO

E proprio questa pressione sui prezzi dei prodotti di consumo finisce per indurre le imprese a cercare competitività contenendo i costi del personale, cui negli anni è stata chiesta sempre maggiore specializzazione, dedizione, disponibilità… molti temono che le macchine possano finire per rimpiazzare l’uomo in ogni tipo di lavoro, vedremo come andrà, ma di certo la macchina è già oggi divenuta un modello di lavoratore-tipo. E poiché i suoi standard sono impossibili da eguagliare, tutto il sistema-lavoro è ammantato dalla frustrazione. Il peggioramento delle condizioni del lavoro è talmente palpabile che ha finito per condizionare anche aspetti insospettabili: negli Anni 60 o 70 vincere la schedina del Totocalcio spesso realizzava sogni attraverso un rilancio lavorativo: l’operaio si metteva in proprio, il sottocuoco comprava un suo ristorante. Oggi i concorsi hanno cambiato volto e nome, adeguandosi ai tempi, si chiamano “turista per sempre” o “turista per 10 anni”: la realizzazione del sogno è liberarsi dal lavoro, la vera ambizione è l’ozio godereccio.