Le quotazioni di spread e Borsa italiana del 31 ottobre 2018

Il giorno dopo le cattive notizie portate dall'Istat, con i dati sul Pil che hanno certificato la stagnazione dell'economia italiana, Piazza Affari ha reagito in modo positivo partendo con un rialzo del Ftse Mib dello 0,89% a 19.171 punti e proseguendo la mattinata col segno più. Il 30 ottobre Milano aveva tenuto botta, perdendo in chiusura di seduta appena lo 0,2%: nervoso lo spread, assestatosi a fine giornata in orbita 310 punti base. Il 31 ottobre il differenziale tra Btp e Bund ha aperto a 306,1 (rendimento al 3,44%) per poi riportarsi attorno a quota 300.

BORSE ASIATICHE POSITIVE IN SCIA ALLE TRIMESTRALI

Effetto conti trimestrali per le principali Borse di Asia e Pacifico, guidate da Tokyo (+2,15%), che ha azzerato le perdite registrate nell'ultimo mese. Positive anche Taiwan (+2,9%), Seul (+0,74%) e Sidney (+0,43%), mentre sono in attesa di chiusura Hong Kong (+1,16%), Shanghai (+1,35%) e Mumbai (+0,32%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street, nonostante il calo delle vendite al dettaglio registrato in Germania in settembre. In arrivo l'inflazione in Francia e in Italia, il Pil trimestrale della Spagna e la disoccupazione in Italia e nell'Ue. Dagli Usa sono previste invece le richieste settimanali di mutui e l'indice della fiducia dei direttori acquisti di Chicago. Migliori delle stime, sulla piazza di Tokyo, i conti trimestrali dei tecnologico Advantest (+12,91%) e Kyowa (+10,25%) e del vettore Nippon Express (+7,84%), insieme a quelli di Honda (+6,47%), che ha alzato anche le previsioni per l'intero esercizio, Tdk (+6,09%) e Sony (+4,74%).