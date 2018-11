ArcelorMittal ha concluso l'acquisto dell'Ilva

INVESTIMENTI AMBIENTALI PER OLTRE 1 MILIARDO DI EURO

Aditya Mittal, amministratore delegato di ArcelorMittal Europe, ha aggiunto: «I nostri piani aziendali ambientali, industriali e commerciali illustrano in dettaglio come effettueremo il turnaround di Ilva. Il caposaldo dei nostri impegni di investimento è rappresentato dal programma di investimenti ambientali, che ammontano a 1,15 miliardi di euro. I lavori sono già iniziati e, nel tempo, sono sicuro che riusciremo a realizzare la nostra visione di trasformare Ilva non solo in uno dei produttori di acciaio leader in Europa ma anche in uno dei più responsabili». ArcelorMitta è il partner principale di AM Investco, con una quota nel consorzio pari al 94,4%, mentre Banca Intesa Sanpaolo ne detiene il 5,6%.

I SINDACATI DENUNCIANO VIOLAZIONI DELL'ACCORDO

I sindacati, tuttavia, denunciano le prime violazioni dell'accordo sottoscritto a settembre con i lavoratori: «Parte malissimo il primo giorno della gestione targata ArcelorMittal nello stabilimento dell'Ilva di Taranto. Registriamo infatti gravissime violazioni dell'importante accordo sottoscritto il 6 settembre scorso nei confronti dei lavoratori che attualmente si collocano in cassa integrazione nell'amministrazione straordinaria». Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, ha definitio «grave» la decisione di «collocare in cigs» i lavoratori delle Manutenzioni.