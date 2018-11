Le quotazioni di spread e Borsa dell'1 novembre 2018

Avvio di seduta in negativo per Piazza Affari (-0,19% a 19.014 punti), che poi gira in positivo e a metà mattina guida i rialzi delle Borse europee segnando un +1,1%. Giovedì 1 novembre lo spread tra Btp e Bund ha aperto in calo a 302 punti base contro i 304 della chiusura del 31 ottobre, per poi calare ulteriormente a quota 298. Il rendimento del decennale del Tesoro è passato dal 3,41% al 3,38%.

LE BORSE CINESI CHIUDONO IN POSITIVO

Le Borse cinesi hanno chiuso la seduta in territorio positivo, sulla scia del sostegno all'economia dato dal Politburo del Partito comunista. L'indice Composite di Shanghai, pur sgonfiatosi nel finale, è salito a 2.606,24 punti (+0,13%), mentre quello di Shenzhen ha segnato un rialzo dello 0,93%, a 1.306,31 punti. Il Politburo, presieduto dal segretario generale del Partito Xi Jinping, ha definito le vie per sostenere la crescita. La Cina continuerà ad attrarre attivamente gli investimenti tutelando i legittimi interessi delle aziende straniere, sforzandosi di mantenere aperta l'economia. «Ci sono crescenti pressioni al ribasso sull'economia con i profondi cambiamenti nell'ambiente esterno, difficoltà in alcune imprese e la comparsa di rischi accumulati in un lungo periodo di tempo», si legge in una nota del Politburo. L'impegno, tuttavia, è di agire per mettere al riparo l'economia con misure mirate e tempestive.

11.14 - MILANO MIGLIORE IN EUROPA

Le Borse europee cambiano direzione rispetto all'avvio di seduta e passano in terreno positivo con i futures di Wall Street in rialzo. Gli investitori guardano con attenzione alla stagione delle trimestrali che è entrata nel vivo. Attesa nel Regno Unito attesa per la riunione della banca centrale. Sul fronte monetario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1386 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,4%. Milano (+1,1%) guida i listini del Vecchio continente. Bene anche Francoforte (+0,5%), Madrid (+0,6%) e Parigi (+0,1%). In controtendenza Londra (-0,2%). In rialzo il settore delle Tlc (+1%) con Telefonica (+1,4%), Orange (+1,09%) e Vodafone (+0,6%). Positivo anche il comparto finanziario (+0,7%) dove sono in luce Banco Santander (+1,3%), Barclays (+2%) e Credit Agricole (+0,6%). A Piazza Affari marcia in stabile rialzo Stm (+2,9%). In positivo le banche con in testa Mps (+3%) e Banco Bpm (+2,2%). In linea con le altre piazze europee procede tonica Tim (+2,3%). Bene anche Mediaset (+2,5%).

10.02- PIAZZA AFFARI GIRA IN POSITIVO

Piazza Affari dopo un avvio in lieve calo gira in positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,5% a 19.140 punti. Buona performance delle banche fatta eccezione per Carige che è piatta. Lo spread tra Btp e Bund torna sotto quota 300 punti, a 298, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,38%. Svettano in cima al listino Mps (+2,5%), Banco Bpm (+1,7%), Bper (+1,4%), Unicredit e Intesa (+0,7%). In positivo anche Tim e Mediaset (+1,8%). Avanza il comparto dell'auto dove si mettono in mostra Ferrari (+1,8%) ed Fca (+1,1%). In calo la gran parte dei titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio in calo a 65,07 dollari al barile. A Piazza Affari sono in calo Eni (-0,7%), Saipem (-0,6%) e Snam (-0,1%). In rialzo Italgas (+0,1%).