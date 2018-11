Cosa scrive l'agenzia di rating Dbrs sull'Italia

L'agenzia di rating canadese Dbrs non crede nella possibilità che l'economia italiana riparta: «Davanti ad uno scenario dove c'è già un rallentamento della crescita, un calo della fiducia delle imprese e tassi di interesse più alti, Dbrs non si aspetta un miglioramento sostanziale della crescita italiana e nel breve termine, ad esempio nei prossimi trimestri, l'economia potrebbe risentirne negativamente» scrivono gli analisti in una nota spiegando che «il tema principale è se il governo riuscirà a formulare e realizzare un'agenda pro-occupazione che sostenga, piuttosto che invertire, la performance di crescita dell'Italia». Il comunicato arriva nel giorno in cui l'indice Pmi di ottobre certifica le difficoltà del manifatturiero (qui, invece, il recente giudizio di Standard & Poor's).

«MA LA STABILITÀ FINANZIARIA NON È A RISCHIO»

Tuttavia, precisa l'agenzia, «non siamo eccessivamente preoccupati circa il previsto peggioramento del deficit di bilancio dell'Italia a condizione che i fondamentali economici» del Paese «non peggiorino» (qui l'andamento di Borsa di oggi). «I rischi alla stabilità finanziaria causati dall'allargamento dello spread - sostiene l'agenzia - sembrano per il momento contenuti». L'agenzia spiega che il sistema bancario italiano «ha fatto passi avanti, riducendo lo stock di Npl e rafforzando le riserve di capitale» e inoltre, conclude Dbrs, «l'occupazione nel complesso è sopra i livelli pre-crisi».