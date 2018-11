Per l'Anac sulla concessione di Autostrade ci sono anomalie

L'Anac mette nel mirino le concessioni pubbliche e Autostrade in particolare. Secondo l'autorità nazionale contro la corruzione il settore dei concessioniari pubblici «ha fatto registrare una serie di fenomeni potenzialmente sintomatici di singolari criticità e anomalie», che assumono «nuovo valore» dopo quanto accaduto a Genova con il crollo di ponte Morandi. In un atto di segnalazione inviato al governo e al parlamento e reso pubblico online, l'Authority guidata da Raffaele Cantone sostiene che sulla quota di lavori da affidare all'esterno e i vincoli stabiliti dal Codice appalti, le rilevazioni effettuate da Anac sulle concessioni autostradali hanno rilevato "incongruenze" e "divergenze" tra i dati economici comunicati dal Mit in quanto concedente e quelli comunicati invece dalle società concessionarie, che tendono a «sottostimare gli adempimenti a loro carico». E «il massimo scollamento dei dati esaminati si è verificato per Aspi», Autostrade per l'Italia.

«AUTOSTRADE PER L'ITALIA SOTTOSTIMA I LAVORI FATTI IN PROPRIO»

Come viene sintetizzato nell'atto di segnalazione stesso, i titolari di concessioni sono obbligati a esternalizzare l'80% dei nuovi contratti e possono eseguire direttamente tramite imprese controllate solo il 20% dei lavori. Una diversa ripartizione di queste quote è prevista solo per le concessionarie autostradali, che possono eseguire in house il 40% dei lavori, mentre devono mettere a gara il restante 60%. E' in particolare su questi aspetti - riporta l'Anac - che «i dati economici dichiarati nei moduli rispettivamente del concedente e del concessionario» sui valori e le percentuali dei contratti da affidare con procedure di evidenza pubblica sono «molto divergenti». Una divergenza «sintomatica della tendenza del concessionario a sottostimare gli adempimenti a suo carico». Se questo è il quadro generale, «tra i soggetti che hanno dato luogo alle incongruenze più vistose spiccano i concessionari autostradali (nel complesso 28). Infatti, il massimo scollamento nei dati esaminati si è verificato con riferimento a quelli dichiarati dal Concessionario Aspi e dal concedente Mit». Per Anac «non si può escludere una diversa interpretazione delle voci degli investimenti», ma neppure «la volontà del concessionario di non fornire questi dati».