Le quotazioni di spread e Borsa del 2 novembre

9.35 - BANCHE IN POSITIVO, BALZO FCA SULLE IMMATRICOLAZIONI USA

Piazza Affari in forte rialzo in avvio di seduta, in linea con gli altri listini europei dopo l'exploit delle Borse asiatiche, risollevate dai segnali di disgelo tra Usa e Cina sul fronte commerciale. L'indice Ftse Mib avanza dell'1,5% con Banco Bpm (+4,77%) che guida il rimbalzo delle banche nel giorno in cui verranno resi noti i risultati dello stress test. In luce anche Fca (+4,2%) dopo i buoni dati sulle immatricolazioni negli Usa mentre Moncler (+5,5%) e Ferragamo (+3,3%) beneficiano del dialogo Usa-Cina. Il calo dello spread Btp-Bund a 292 punti base aiuta Bper (+2,6%), Ubi (+2,5%), Unicredit (+1,9%) e Intesa (+1,7%). Brillano anche Brembo (+3,2%), Pirelli (+3%) e Prysmian (+4%), indicata da Morgan Stanley tra i titoli che potrebbero rimbalzare e offrire soddisfazione. Deboli Eni (-0,3%) e Terna (-0,04%) mentre Stm (+3%) non risente delle previsioni deludenti di Apple.

9. 12 - LO SPREAD CALA ANCORA

Spread in deciso calo nei primi scambi della giornata. Il differenziale scende ora a 292 punti base dopo aver aperto a 297,8. Il tasso sul titolo decennale del Tesoro è al 3,35%.

9.12 - TUTTA L'EUROPA CORRE

Corrono in avvio di seduta le Borse europee, spinte dalle speranze di un accordo tra Usa e Cina che ponga fine alla guerra commerciale avviata dal presidente Donald Trump. Francoforte ha aperto in progresso dell'1,46%, con l'indice Dax a 11.636 punti, Parigi dell'1,2%, con il Cac 40 che segna 5.147 punti, mentre Londra sale dello 0,91%, con il Ftse 100 a 7.179 punti.

9.07 - PIAZZA AFFARI IN APERTURA GUADAGNA L'1%

Apertura in deciso rialzo per Piazza Affari, in scia alla corsa dei listini asiatici e alle speranze di un accordo che ponga fine alla guerra commerciale tra Usa e Cina. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,97%, a 19.371 punti.

8.30 - L'EUROPA SI METTE IN SCIA DELL'ASIA

I segnali di disgel tra Trump e la Cina fanno correre anche sia i future sulle Borse europee, la cui apertura è attesa in deciso rialzo, che quelli su Wall Street. E riportano gli investitori, dopo un mese di ottobre disastroso per le Borse mondiali, ad orientarsi verso asset rischiosi abbandonando "safe haven" come lo yen, in calo su tutte le principali valute, e i Treasury americani, i cui rendimenti sono in rialzo di oltre 4 punti base. «I commenti positivi del presidente Trump sulle tensioni tra Usa e Cina stanno facendo sorridere i mercati nel breve termine», ha commentato a Bloomberg Tai Hui, capo delle strategie per l'area Asia-Pacifico di Jp Morgan Asset Management. «Mentre siamo ancora cauti su una piena soluzione alle recenti tensioni nel medio termine, la ripresa del dialogo tra Washington e Pechino è per ora è sufficientemente buona per gli investitori».

8.07 - APERTURA STABILE PER LO SPREAD

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile sotto i 300 punti, a 297,8, contro i 298 punti base della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,37%.