I risultati degli stress test delle banche italiane

I risultati finali arriveranno solo dopo la chiusura dei mercati, ma fonti di stampa riportate da diversi quotidiani, danno già per certo che quattro dei maggiori istituti di credito italiani hanno superato gli stress test europei. A superare le forche delle autorità bancarie europee sarebbero state Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm. In particolare l'istituto piemontese si sarebbe confermato come la banca migliore per la quinta volta.

SECONDA UNICREDIT, TERZA UBI

Secondo il Corriere al secondo posto ci sarebbe Unicredit. L'istituto di piazza Gae Aulenti nel 2016 era terza ma ha riguadagnato terreno soprattutto attraverso la ricapitalizzazione da 13 miliardi voluta dall'ad Jean-Pierre Mustier. Terza piazza per Ubi banca, mentre Banco Bpm si collocherebbe al quarto posto. Come scrive il Sole 24 Ore la Bce ha "testato" anche altri istituti minori come la Popolare di Sondrio, Credem, Mediobanca Bper e Iccrea e tutti avrebbero passato l'esame di Forte. Qualche problema invece per Carige, con un Cet 1 ratio di sotto del 5,5%.

GLI EFFETTI SULLA BORSA: BENE PIAZZA AFFARI

Nonostante i dati definitivi non fossero ancora disponibili Piazza Affari si è posizionata in testa alle Borse europee in una seduta positiva per tutto il Vecchio Continente. Il Ftse Mib è salito dell'1,6% davanti a Francoforte (+1,4%), Parigi (+1,3%) e Londra (+0,8%), con un clima disteso che ha agevolato la discesa dello spread spread Btp-Bund, che è intotno ai 288 punti base. In positivo tutti gli indici bancari: Banco Bpm avanza del 3,7%, Bper del 2,9%, Mps del 2,8% e Unicredit del 2,3%.